Gossip Girl-fan? Dit kun je verwachten van het nieuwe seizoen

De iconische en populaire serie Gossip Girl krijgt een reboot. Wel eentje met nieuwe acteurs en een nieuw verhaallijn, maar de drama en sensatie bijven. Deze week deelde producent HBO Max de trailer van de show en 9 juli staat het nieuwe seizoen online.

You love it, or you hate it. Kijkers van de originele Gossip Girl waren óf volledig verslaafd aan de serie, óf begrepen totaal niet waar alle commotie vandaan kwam. De serie valt in het genre van Sex and the City en Pretty Little Liars. De eerste serie van Gossip Girl verscheen in 2007 en kreeg zes seizoenen. De kijker volgde het welvarende leven van onder meer Serena, Blair, Dan en Chuck in Upper East Side New York. Een anonieme blog, onder de noemer Gossip Girl, volgt de levens van de rijkeluiskinderen.



Nieuwe Gossip Girl diverser dan originele

Voor de Gossip Girl-fans is daar licht aan het eind van de donkere tunnel die de makers in 2012 achterlieten. In 2020 begonnen de eerste opnames van een zogenoemde ‘reboot’. En trouwe kijkers worden nu getrakteerd op een trailer. In de aankomende serie speelt een nieuwe generatie Upper East Siders de hoofdrol. In tien afleveringen staat de kijker behoorlijk wat drama, sensatie en achterdocht te wachten. Het blog dat in de eerste serie de rode draad vormde, wordt vervangen door een social media platform.

Producers Josh Schwartz en Stephanie Savage zijn makers van het eerste uur en wederom verantwoordelijk voor het nieuwe seizoen. Ook de oorspronkelijk kostuumdesigner Eric Daman is opnieuw aan boord. Daman is verantwoordelijk voor de typische en flamboyante kledij in de serie. Hij deed dit ook voor de succesvolle serie Sex and the City. Scenarioschrijver Joshua Safran legt uit dat er meer diversiteit in de nieuwe serie komt. Met meer mensen van kleur, maar ook rollen vanuit de LGBTQ+-gemeenschap. De schrijver vertelde dat de originele show niet echt representatief was.

Cast en personages Gossip Girl reboot

Alle acteurs die een rol spelen in de serie zijn inmiddels bekend. We sommen alvast in het onderstaande rijtje voor je op wat je kunt verwachten:

Audrey Hope (gespeeld door Emily Alyn Lind) – Na een lange relatie vraagt Audrey zich af wat er nog meer zou kunnen zijn in het leven. Audrey moet de moderne vertaling van Serena van der Woodsen voorstellen, maar haar karakter heeft gelijkenissen met Blair. Actrice Emily Alyn Lind kun je kennen van Revenge en Code Black.

Julien Calloway (gespeeld door Jordan Alexander) – Een influencer. Jordan Alexander kun je kennen van Sacred Lies en Unbury the Biscuit.

Zoya Lot (gespeeld door Whitney Peak) – Dit personage lijkt een beetje op de vrouwelijke Dan Humphrey in de serie. Actrice Whitney Peak kun je kennen van Chilling Adventures of Sabrina, Molly’s Game, iZombie. Ze is slechts zeventien jaar.

Akeno ‘aki’ Menzies (gespeeld door Evan Mock) – Hij speelt het vriendje van Audrey. Evan Mock is skater en model en zijn rol in Gossip Girl is zijn eerste acteerrol.

Otto ‘Obie’ Bermann IV (gespeeld door Eli Brown) – Hij is een rijke jongeman uit Duitsland. Eli Brown kun je kennen als singer-songwriter of van zijn rollen in The F**k-It List en Run Hide Fight.

Monet de Haan (gespeeld door Savannah Smith) – Over dit personage is nog niet veel bekend.

Luna La (gespeeld door Zion Moreno) – Deze actrice kun je kennen van Claws, maar ze is vooral bekend als model in de modewereld.

Max Wolde (gespeeld door Thomas Doherty) – Deze acteur ken je wellicht van Descendants 2, Catherine The Great of High Fidelity

Kate Keller (gespeeld door Tavi Gevinson) – Een mysterieus personage. Tavi Gevinson werd op jonge leeftijd al bekend met haar online blad Rookie. Ze acteerde ook al in The Twilight Zone’-reboot en Scream Queens.



Terugkeer originele cast-leden

De makers zijn er in ieder geval in geslaagd een aantal knappe verschijningen te vinden voor de cast. Het aantal modellen en jonge beroemdheden is in overvloed. Sommige fans hoopten stiekem op een terugkomst van de originele personages. Producer Schwartz liet in Entertainment Tonight weten met de oude cast contact te hebben gehad. Ze wilden hen graag bij de nieuwe show betrekken. Wie wel zeker terugkeert in de serie is Kristen Bell, de originele stem achter Gossip Girl.

Hebben we je warm gemaakt voor het nieuwe seizoen? Nog even geduld. De streamingsdienst HBO Max is namelijk nog niet beschikbaar in Nederland. Maar volgens berichtgeving moet de uitrol van deze streamingsdienst in 2021 plaats vinden.