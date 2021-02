Bridgerton nadert Lupin in Netflix top 10: de beste series en films van nu

Neem een beetje van The Crown, pak wat elementen uit Gossip Girl, doe er evenveel seks bij als in Game of Thrones en je hebt het recept voor een topserie. Bridgerton knalt omhoog in de Netflix Top 10 en nadert Lupin. Dit zijn de beste films en series van nu.

Sinds kort kun je op Netflix zien wat de tien populairste series en films van het moment zijn. Maar waar gaan ze over en welke moet je nu écht zien? Metro helpt je een handje.

Bridgerton en Lupin zijn dé series van nu

Op nummer 1 in de Netflix Top 10 staat Lupin, het misdaaddrama dat is gebaseerd op de avonturen van Aresène Lupin. De serie gaat over de galante dief Assane Diop, gespeeld door Omar Sy (Intouchables). Hij probeert zijn vader te wreken voor het onrecht dat hem is aangedaan. De serie is een verslavende puzzel met elementen uit Luther, Sherlock Holmes en Inside Man. De meest James Bond-achtige ervaring die je op dit moment kunt streamen.

Waar The Crown (seizoen 4) en The Queen’s Gambit afgelopen weken het populairst waren, is het nu nummer 2 Bridgerton dat de klok slaat. Het kostuumdrama is gebaseerd op de novelles van Julia Quinn. De Netflix Original speelt zich af tijdens het Regency-tijdperk (1811-1820) in 1813 en focust zich op het societyseizoen in Londen, waarin adelijke vrijgezellen op zoek gaan naar een partner van stand. Centraal staat Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevormet), die op een dansavond de graaf van Hastings (Regé-Jean Page) ‘kiest’ als toekomstige echtgenoot. De serie is prachtig aangekleed en zit vol intriges en duistere geheimen. De veelvuldige seksscènes zijn vernieuwend, en niet alleen een feestje voor de mannelijke kijker. De aanwezigheid van verschillende culturen binnen de adel wordt alom geroemd.

Netflix Top 10: de beste films en series van dit moment

De Netflix Top 10 bestaat uit de meest bekeken films en series van dit moment, en kan dus ieder moment veranderen. Lupin en Bridgerton staan vermoedelijk nog wel een tijdje bovenaan, maar check ook de verrassende nieuwkomers in dit rijtje. Zo is Fate: The Winx Saga een verrassend goede nieuwe serie.

1. Lupin (serie)

2. Bridgerton (serie)

3. Bajocero / Below Zero (film)

4. The Dig (film)

5. The Outpost (film)

6. Fate: The Winx Saga

7. Finding ‘Ohana (film)

8. Suits seizoen 8 (serie, geen Netflix Original)

9. Go, Dog. Go! (kinderserie)

10. I Still Believe

Lees hier hoe Bridgerton meer dan 1.500 films en series versloeg en in no-time een Netflix-record brak.