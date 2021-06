5 films en series die in week 23 op Netflix verschenen: Lupin en meer

Ook in week 23 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar de comeback van Lupin, een food-docu waarin alles in de frituur verdwijnt, slapeloze nachten en meer.

Goed nieuws! Lupin is terug op Netflix. Na een spannende eerste helft is het nu tijd voor het tweede deel van seizoen één. Verder komt Netflix met de overheerlijke, maar niet bepaald gezonde documentaire Fresh, Fried & Crispy en de thriller Awake waarin de mensheid opeens niet meer kan slapen, met alle gevolgen van dien. Gelukkig is er met Skater Girl en Wish Dragon ook nog genoeg feelgood en humor.

Nieuw op Netflix in week 23

1. Lupin (seizoen 1, deel 2)

Serie

Genre: drama

We hebben nog niet veel succesvolle Netflix Originals uit Frankrijk gehad, maar met Lupin heeft de streamingdienst wel meteen een hit te pakken. De immer charmante Omar Sy slaagde erin om in de rol van Assane alle kijkers om zijn vinger te winden. Nu krijgen we dan eindelijk het tweede deel van het eerste seizoen. Stijlvolle meesterdief Assane wil nog steeds wraak nemen op Hubert Pellegrini, maar dat is er niet gemakkelijker op geworden na de spannende cliffhanger van deel één van het eerste seizoen.

2. Fresh, Fried & Crispy (seizoen 1)

Serie

Genre: documentaire

Daym Drops is culinaire recensent en levensgenieter, dus toen Netflix bij hem aanklopte voor een food-documentaire hoefde hij niet lang na te denken. In Fresh, Fried & Crispy reist deze goedlachse foody door Amerika en gaat hij op bezoek bij Amerika’s smeuïgste adresjes. Er is echter wel een duidelijk thema, en dat is dat de frituur centraal staat. Van een perzik op een stokje tot oesters, kreeft, karbonade, cheesesteaks en meer. Alles verdwijnt in de hete olie en komt er overheerlijk uit.

3. Awake

Film

Genre: thriller

Wanneer alle stroom uitvalt, raakt de wereld lichtelijk in paniek. Maar ze niet weten, is dat dit het begin is van een veel grotere ramp. Het duurt niet lang voordat iedereen in de gaten krijgt wat er echt speelt. Als de nacht valt, komt de mensheid tot de ontdekking dat ze niet meer kunnen slapen. Iedereen is in gevaar en moet op zoek naar een oplossing. Dat wordt echter steeds lastiger door de gevolgen van slaapgebrek. In de Netflix Original Awake vervalt de maatschappij in chaos en zien we hoe een jonge moeder er alles aan doet om haar dochter, die als enige wel kan slapen, uit de klauwen van kwaadwillenden te houden.

4. Skater Girl

Film

Genre: drama

Prerna is een jonge tiener uit een afgelegen dorp in India. Dit betekent dat ze weinig keuzes heeft. Haar leven is gebonden door traditie en plicht tegenover haar ouders. Zelfontplooiing is er niet bij, totdat de Londense Jessica in het dorp arriveert. In de Netflix Original Skater Girl neemt ze Prerna onder haar hoede en laat ze het dorp kennismaken met het skateboard. De jeugd in het dorpje grijpt het plankje letterlijk met beide handen aan. Prerna blijkt enorm talentvol en wil haar droom waarmaken door mee te doen aan de skateboard kampioenschappen. Helaas past dat niet echt binnen de maatschappelijke verwachtingen.

5. Wish Dragon

Film

Genre: animatie

In hun jeugd waren Din en Li Na twee handen op één buik, maar een verschil in sociale klasse maakte daar een einde aan. Toch heeft Din de hoop nooit opgegeven. Gelukkig voor hem krijgt hij hulp uit onverwachte hoek wanneer hij een theepot vindt. Hierin woont een eeuwenoude draak die wensen kan vervullen. Met zijn hulp probeert Din weer bij Li Na te komen, maar ondertussen azen criminelen op de magische theepot. Kortom; een spannende en vooral vermakelijke Netflix animatiefilm voor het hele gezin.

Vorige week op Netflix

Bekijk hier de vijf nieuwe series en films op Netflix die we vorige week uitlichtten.