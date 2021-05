5 films en series die in week 19 op Netflix verschenen: Ferry en meer

Ook in week 19 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar de Undercover spin-off Ferry, een documentaire over geld en één van de meest bijzondere series op Netflix.

Undercover-fans kunnen vanaf deze week eindelijk weer genieten van Ferry Bouman. Nederlandse favoriete tv-crimineel heeft namelijk zijn eigen spin-off gekregen, geen serie maar een film. Daarnaast maakt één van de meeste originele Netflix Originals zijn comeback en keert Haunted terug voor een nieuwe reeks waargebeurde horrorverhalen. Verder hebben we met The Woman in the Window een ijzingwekkende thriller met een sterrencast en geeft Netflix je met Money Explained een lesje over geld.

Nieuw op Netflix in week 19

1. Ferry

Film

Genre: thriller

Op het derde seizoen van de serie Undercover moeten we nog even wachten, maar Netflix komt al wel met een zeer fijn zoethoudertje: de spin-off Ferry. Hierin volgen we de inmiddels welbekende en populaire Ferry Bouman (Frank Lammers). In zijn eigen film zien we hoe Ferry in de onderwereld beland is. Van zijn eerste stappen in de criminaliteit van Amsterdam tot de terugkeer naar zijn thuisgebied in Brabant. Deze prequel geeft het bekendste karakter uit Undercover nog meer diepgang en zien we eindelijk hoe hij het hart van Daniëlle (Elise Schaap) heeft weten te veroveren.

2. Love, Death & Robots (seizoen 2)

Serie

Genre: sci-fi / thriller

Sommige series laten zich een stuk lastiger uitleggen dan anderen. Love, Death & Robots is daar een goed voorbeeld van. Deze Netflix original kun je het beste zien als een verzameling van korte animatiefilms voor volwassenen. Wat ze gemeen hebben is dat ze over liefde, dood of robots gaan en vaak behoorlijk duister zijn. Iedere aflevering is uniek en op zijn eigen manier bijzonder. Het eerste seizoen van deze bijzondere serie werd dan ook geroemd om zijn originaliteit. Nu is er een nieuwe reeks afleveringen die zeker de moeite waard is.

3. Haunted (seizoen 3)

Serie

Genre: horror

In de Netflix-serie Haunted worden kijkers geconfronteerd met angstaanjagende en waargebeurde verhalen. Deze worden verteld door de vrienden en families die het daadwerkelijk meegemaakt hebben. Om het extra spannend te maken worden deze duistere verhalen op indrukwekkende wijze nagespeeld in ijzingwekkende reconstructies. De eerste twee seizoenen hielden horror-liefhebbers op het puntje van hun stoel. Het derde seizoen lijkt precies hetzelfde voor elkaar te gaan krijgen.

4. The Woman in the Window

Film

Genre: thriller

Voor wie horror te eng vindt, maar wel kan genieten van een ijzingwekkende thriller is er The Woman in the Window. In deze nieuwe Netflix-film volgen we een psycholoog (Amy Adams) die door pleinvrees aan haar huis gekluisterd is. Ze durft geen stap buiten de deur te zetten, maar houdt haar omgeving desalniettemin goed in de gaten. Van achter haar raam ziet ze een wrede misdaad plaatsvinden bij haar nieuwe buren. Ze moet wat doen, maar dat is voor de aan huis gebonden psycholoog nog niet zo gemakkelijk.

5. Money Explained

Miniserie

Genre: documentaire

Tegenwoordig draait alles om geld, ook de populaire documentaire-serie Explained. In deze Netflix Original worden ingewikkeld zaken op een eenvoudige manier uitgelegd. In deze nieuwe reeks afleveringen staat geld centraal. Iedereen heeft het nodig, maar het kan ook voor een hoop ellende zorgen. In iedere aflevering staat een bepaald thema centraal. Van oplichters tot gokken en van creditcards tot je pensioen. Kortom, een goed gesprek over geld.

