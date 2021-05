Bondscoach Frank de Boer is nu ook een Netflix-ster en het internet amuseert zich kostelijk

Hij was de man die in de kwartfinale van het WK voetbal van 1998 de bal over ruim 50 meter precies bij Dennis Bergkamp op de pantoffel legde. Hij boekte successen met Ajax als speler en trainer. En momenteel is hij bondscoach van het Nederlands elftal. Maar Frank de Boer blijkt ook een uitstekend acteur te zijn.

Wie had voorspeld dat Frank de Boer ooit nog eens een Netflix-hit zou worden, was meteen voor gek verklaard. Maar het is hem toch echt gelukt. Wel met een beetje hulp van de populairste Brabander van het moment: Ferry Bouman.

Ferry de film

Sinds afgelopen vrijdag is Ferry de film uit, een prequel op successerie Undercover. En mensen zijn er weg van. De film neemt de kijker mee naar het begin van Ferry. De eerste scènes gaan over zijn jeugd, daarna spelen zich taferelen tijdens de vroege criminele carrière van een jonge Ferry.

Als teaser voor de film publiceerde Netflix vandaag een bloedstollende scène met Frank de Boer. Het meeste van wat je ziet komt regelrecht uit de film, maar de stukjes met De Boer zijn er vanzelfsprekend in gemonteerd. En hij had het niet makkelijk. Ferry voelt hem eens flink aan de tand over de EK-selectie van aankomende zomer.



Ferry heeft een aantal prangende vragen voor onze bondscoach @fdeboerofficial. ⚽️ pic.twitter.com/7lsOwrnRfL — Netflix NL (@NetflixNL) May 17, 2021

De Boer onverschrokken

„Hoeveel PSV’ers zitten erbij? Je gaat zeker alleen maar Ajacieden meenemen?”, is Ferry streng. De Boer houdt voet bij stuk: „Dat kan ik niet zeggen.” Als Frank de Boer zegt dat hij het ook met vrienden bespreekt, knapt er iets bij de Brabander. „Wie zijn jouw vrienden?! Wie zijn jouw vrienden?!” Vervolgens probeert hij een definitief einde aan de bondscoach te maken.

Op social media genieten mensen volop van de acteertalenten van de bondscoach. „Frank heeft wel een carrière laten liggen zeg”, klinkt het. En: „briljant gedaan”. Overigens is niet iedereen fan van De Boer: „Frank acteert zoals hij coacht…” Ook hebben mensen nog wel suggesties voor een volgende collab. „Dit had ik Van Gaal ook wel willen zien doen.” Een ander verheugt zich op een ontmoeting tussen Ferry en Memphis Depay.

Blind en Lang inspireren bondscoach

De Boer is niet de eerste die wordt verwerkt in een Ferry-teaser. De trainer werd geïnspireerd door de promo’s van voetballers Daley Blind (voor Undercover S2) en Noa Lang (Ferry de film). Maar hij deed vooral mee omdat hij zowel Frank Lammers (de acteur van Ferry) en serie Undercover „fantastisch” vindt. De Boer komt dan wel prima uit de verf, bij RTL4-programma Humberto liet hij weten dat hij het best moeilijk vond. „Ik heb het wel een paar keer over moeten doen.”