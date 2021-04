The Flintstones weer terug om te rocken, fans van toen reageren lauw: ‘Waarom?’

„Wilmaaaaaaaa!” Fans van The Flintstones zullen dit meteen herkennen als de uitroep van Fred Flintstone, als hij weer eens voor een gesloten deur van z’n grot stond. Goed nieuws voor fans van toen: de familie uit het stenen tijdperk en de eerste animatie-familie ooit, komt terug, zij het in een nieuw velletje. Niet iedereen reageert even enthousiast.

Een van ’s werelds meest bekende en geliefde cartoonseries krijgt een vervolg. The Flintstones gaan een nieuw tijdperk in en zullen in geanimeerde versie te zien zijn op Fox in de Verenigde Staten. Dit meldt Variety.

Nadat er al eerder pogingen werden ondernomen om onder meer Fred en Wilma Flintstone en Barney en Betty Rubble terug te laten keren op televisie, is het dit keer raak. Actrice Elizabeth Banks treedt op als uitvoerend producent en spreekt tevens het personage van Pebbles, de dochter van Fred en Wilma, in.

De show, die de titel Bedrock zal krijgen, naar de stad waar The Flintstones wonen, speelt zich af in wat moderne tijden. Fred staat op het punt om met pensioen gegaan, terwijl de twintiger Pebbles zich richt op haar eigen carrière. En Wilma? Wilma is de afgelopen jaren in elk geval niet vergeten.

Fox-president Michael Thorn is zeer tevreden over zijn nieuwe aanwinst. „Nog voordat de Simpsons, Griffins en de Belchers er waren, waren The Flintstones al onderdeel van ons leven. Zij zijn de ‘first family‘ van animatie en ze gaan absoluut rocken.”

De originele serie was zes seizoenen lang te zien van 1960 tot 1966 en is wereldwijd jarenlang opnieuw vertoond. Het was de eerste animatieshow die een Emmy Award won.

Op Twitter wordt verdeeld gereageerd op de terugkeer van de familie Flinstone. „Waarom?”, is een woord dat veelvuldig klinkt, soms zelfs in dertigvoud:

