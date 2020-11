Scream komt terug in hetzelfde zwarte jasje en heet… ook hetzelfde

Wie kent Scream nog? Waarschijnlijk zo’n beetje iedereen. De cult-horrorfilm in het zwartje jasje met de witte doodskop, dat nog altijd een Halloween- (en carnaval)bestseller is, heeft heel wat kijkers in de jaren negentig doen schrikken. Maar ook laten lachen. Horror met een knipoog, griezelen en lachen tegelijkertijd. En er kan heel gauw weer hard ‘gegrachen’ worden (of ‘geliezeld’).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

That’s a wrap on Scream, which I’m excited to announce is the official title of the next film! Nearly 25 years ago, when I wrote Scream and Wes Craven brought it to life, I could not have imagined the lasting impact it would have on you, the fans. (1/3) pic.twitter.com/RCuhVUclG4 — Kevin Williamson (@kevwilliamson) November 18, 2020

Zo’n 25 jaar na het verschijnen van die allereerste Scream, zijn de opnames een feit van de nieuwe film. En die heet… Scream. Schrijver Kevin Williamson verklapt op social media de naam van de nieuwe film. „25 jaar geleden had ik nooit kunnen denken dat de film zo’n impact zou hebben. Ik ben heel erg verheugd dat we weer teruggaan naar Woodsboro en weet zeker dat we weer heel erg zullen schrikken…” Hij maakte de films eind vorige eeuw samen met Wes Craven, de grote filmman die in 2015 overleed. „Ik weet zeker dat Wes heel trots op deze film zou zijn geweest.”

Lees ook: George Clooney reed in busje met 14 miljoen in contacten. Voor z’n vrienden.

Terugkeer



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

NEVE CAMPBELL AND COURTENEY COX ON THE SET OF SCREAM 5 pic.twitter.com/oARiJ08RQJ — Pete Burns’ Confiscated Coat (@harrisonjbrock) November 18, 2020

In de nieuwe Scream-film keren veel acteurs uit de vorige delen terug, onder wie Courteney Cox, David Arquette en Neve Campbell. De Scream-films spelen zich af in het fictieve plaatsje Woodsboro waar met regelmaat moorden worden gepleegd. De dader draagt een masker dat is geïnspireerd op het beroemde schilderij De Schreeuw van Edvard Munch.

Waar je nog wel meer leuke dingen mee kunt doen:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Fans

De vijfde film is vanaf januari 2022 in de bioscoop te zien en de fans kunnen niet wachten. „Eens een Scream fan boy, altijd een Scream fan boy”, schrijft een fan. Toch vragen mensen zich ook af waarom het weer Scream heet. „Marketing”, denkt iemand het antwoord te weten. „Genummerde vervolgen zijn moeilijker te vermarkten tegenwoordig. Hoe simpeler de titel, hoe beter het werkt.” Overigens is Scream niet de eerste horrorfilm die qua titel teruggaat naar het origineel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Im excited for Scream 5 but I HATE How Modern Sequels keep doin this

Halloween (1978)- Halloween (2018)

Candyman (1992)- Candyman(20??)

Scream (1996)- Scream (2022)

Unless its a FULL NONCONNECTED REBOOT Dont just name it the Title of the original.

AVGN said it best Back in 2006 pic.twitter.com/QuPfNuG3PG — Jord/Jax (@JaxBladeFitness) November 18, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I'll be waiting for you in January… pic.twitter.com/LXRx8MeynL — Scream (@ScreamMovies) November 18, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

the official title is Scream. in theaters january 14th, 2022. i truly think you guys are gonna fucking love it. @ScreamMovies pic.twitter.com/iPmefEpxeR — Dylan Minnette (@dylanminnette) November 18, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Marketing. In today's market, numbered sequels are just harder to market to the general audiences. As stupid of a title as it is, it's just the best for marketing. — Evan Evading Taxes🦝 (@EvantheDeadMeme) November 18, 2020