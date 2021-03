5 films en series die in week 12 op Netflix verschenen: Seaspiracy en meer

Ook in week 12 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het vervolg op Cowspiracy, een Tarantino-achtige serie van de maker van La Casa de Papel en de nieuwste film van Liam Neeson.

Het was een goede week voor liefhebbers van actie. Zo verscheen de nieuwste Liam Neeson-film op Netflix en komt de maker van La Casa de Papel met een knallende nieuwe serie. Heb je liever actie met een bovennatuurlijk tintje, dan kun je bij de Sherlock-serie The Irregulars terecht. Voor iedereen die dat allemaal veel te heftig vindt is er met A Week Away gelukkig ook nog een muzikale feelgoodfilm. Maar we beginnen dit lijstje deze week niet met fictie, maar met een vervolg op Cowspiracy.

Nieuw op Netflix in week 12

1. Seaspiracy

Film

Genre: documentaire

De makers van het onvolprezen Cowspiracy komen met een nieuwe documentaire. Na de bio-industrie duiken ze nu in een ander probleem dat onze aarde kapot maakt: visserij. Wat we boven water doen, gebeurt ook onder water. Zonder enige respect voor de natuur en dieren worden onze zeeën leeggehaald. We zijn bezig het mariene ecosysteem te vernietigen met alle gevolgen van dien. Regisseur en producer Ali Tabrizi duikt in het diepe om te laten zien hoe we iets prachtig aan het slopen zijn. En dat is niet zonder risico, want deze wereld is levensgevaarlijk. Meer weten over Seaspiracy, klik dan hier.

2. The Irregulars (seizoen 1)

Serie

Genre: misdaad thriller

Victoriaans Londen is, als we de boeken van Arthur Conan Doyle mogen geloven, niet de meest gezellige plek. Er worden verschrikkelijke moorden gepleegd waar in sommige gevallen bovennatuurlijk krachten bij betrokken zijn. Normaal gesproken zijn dat klusjes voor Sherlock Holmes, maar hij is in deze Netflix-serie druk met andere dingen. In plaats van zijn handen vies te maken, laat hij zijn assistent Watson een bijzonder team samenstellen. Een team dat bestaat uit buitenbeentjes, ofwel The Irregulars.

3. A Week Away

Film

Genre: feelgood

Will Hawkins is een tiener die nogal wat moeite heeft om zich aan de regels te houden. Dit leidt tot een onvermijdelijke arrestatie. Vervolgens krijgt hij de keuze: naar een jeugdgevangenis of een christelijk zomerkamp. Met enige tegenzin kiest hij toch maar voor optie twee en belandt hij in een wereld waar hij totaal niet past. Of toch wel? Langzaam maar zeker begint Will Hawkins zijn plek te vinden. En uiteraard weet een meisje zijn hart te stelen. Kortom, A Week Away is een typische feelgood musical-film.

4. Sky Rojo (seizoen 1)

Serie

Genre: actie

Fan van La Casa de Papel en Quentin Tarantino? Dan is het zeker de moeite waard om de nieuwe Netflix-serie Sky Rojo te gaan kijken. Deze is namelijk gemaakt door de grote man achter eerstgenoemde serie en doet qua stijl niet onder voor het werk van Tarantino. Sky Rojo gaat over drie vrouwen van lichte zeden die samen in een bordeel werken. Zo worden daar zo uitgebuit, dat ze besluiten om terug te slaan, letterlijk. Ze vermoorden de eigenaar van de nachtclub en slaan vervolgens op de vlucht voor hun pooier en zijn handlanger. Sky Rojo is pulp zoals pulp bedoeld is.

5. Honest Thief

Film

Genre: actie

Als je op zoek bent naar een simpele doch vermakelijke actiefilm, dan ben je bij Liam Neeson aan het juiste adres. Bijna zijn hele oeuvre bestaat uit rechttoe rechtaan actiefilms. Vorig jaar kwam daar nog een film bij. Honest Thief komt van de makers van de Netflix-hit Ozark en verscheen op 9 oktober, maar is sinds deze week ook op Netflix te vinden. In de film speelt Liam Neeson een bankrover die de liefde van zijn leven ontmoet en op het goed pad wil komen. Helaas maken een paar corrupte FBI-agenten dat behoorlijk lastig.

Vorige week op Netflix

Bekijk hier de vijf nieuwe series en films op Netflix die we vorige week uitlichtten.