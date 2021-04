De trailer van Ferry is er eindelijk: spanning, bloed en liefde

Fans moesten er lang op wachten, maar het wachten is bijna voorbij. Netflix-film Ferry, prequel van hitserie Undercover, is bijna te kijken. De streamingdienst bracht vandaag een zenuwslopende trailer uit, die veel goeds belooft – behalve voor iedereen die d’n Ferry in de weg staat.

Let op: dit artikel kan spoilers bevatten over Undercover.

De film over Ferry Bouman, uiteraard gespeeld door Frank Lammers, gaat over de jongere jaren van ‘de Escobar van het zuiden’. De film speelt zich dus af vóór Undercover. Hij keert vanuit Amsterdam terug naar zijn geliefde Brabant om achter de criminelen aan te gaan die de zoon van zijn mentor en drugsbaron Ralph Brink hebben neergeschoten.

Gebrek aan Ferry en Daan

Daar zien we hoe het leven van Ferry zich op gaat bouwen richting de Undercover-tijd, waarin hij zelf een drugsbaron is. Niet alleen bouwt hij in Brabant zijn criminele netwerk op, maar ontmoet hij ook de liefde van zijn leven. „Ik ben Danielle trouwens”, blijkt genoeg om het hart van de harde crimineel te laten smelten bij een suikerspinnenkraam op de kermis.

Ferry-fans hunkeren al maanden naar de film, nadat voor het eerst bekend werd dat deze er kwam. De hunkering werd er niet minder op na de release van het tweede seizoen van Undercover. De serie kreeg kritiek omdat er een gebrek aan Ferry (en Daan) was in dit seizoen.

Undercover

Nadat de drugsbaas aan het einde van seizoen 1 werd opgepakt, richtte de serie zich in seizoen 2 met undercoveragenten Kim (Anna Drijver) en Bob (Tom Waes) op de internationale wapenhandel in België. Intussen zinde Ferry in de gevangenis, met bescherming van Rico Verhoeven, op wraak.

In Ferry zijn Frank Lammers en Elise Schaap weer de hoofdrolspelers. Geen gebrek aan Ferry en Daan dus. Verder zien we in de trailer onder meer rollen voor Huub Stapel, Monic Hendrickx en Raymond Thiry. Thiry, bekend als Luther uit Penoza, had ook in Undercover een rol als John Zwart. Die kwam ten einde toen hij werd vermoord door Bob.

Wanneer Ferry op Netflix?

Ferry is vanaf 14 mei te zien op Netflix. Seizoen 3 van Undercover komt waarschijnlijk half september op Netflix. Ook zou er aan een spin-off rond de Vlaamse undercoveragent Bob Lemmens worden gewerkt.