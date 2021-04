Helikopter NASA maakt historische vlucht op déze planeet

De vlucht op Mars stond eigenlijk al voor 11 april op de planning, maar moest worden uitgesteld vanwege de ontdekking van een technisch probleem bij een laatste test. Vanaf grote afstand moest de vluchtleiding nieuwe software installeren op het Mars-toestel. Toen de helikopter vertrok vanaf onze aarde was NASA nog niet op de hoogte van deze problemen.

🚁🔴 LIVE: Today’s the day! Join the Ingenuity #MarsHelicopter team now in mission control as they receive data in real time and find out if the first flight on another planet was successful: https://t.co/0r5Q22ryUC

— NASA (@NASA) April 19, 2021