Undercover-fans opgelet: Netflix onthult nieuwe Nederlandse Originals

Netflix schroeft dit jaar het aantal Nederlandse en Belgische Originals flink op. De streamingdienst deelde deze week een berg teasers en nieuws op dat vlak.

We zetten de belangrijkste aankondigingen en nieuwe beelden voor je op een rijtje.

Netflix knalt met Belgische en Nederlandse producties

„Het is geweldig om samen te werken met de fantastische makers en talenten uit deze twee landen en we kunnen niet wachten om een voorproefje te geven van wat er nog meer komen gaat”, aldus een woordvoerder van de streamingdienst. Je kunt op de onderstaande films en series rekenen de komende tijd.

Ferry

We wisten natuurlijk al dat Frank Lammers’ personage uit Undercover zijn eigen film gaat krijgen. Netflix heeft nu meer details en een video gedeeld. Ferry, zoals de film gaat heten, speelt zich in het Amsterdam van 2006 af. Ferry Bouman werkt daar voor de oppermachtige hasjbaron Ralph Brink. Wanneer de zoon van Brink tijdens een overal gewond raakt, wordt Ferry op pad gestuurd om af te rekenen met de daders. Over de releasedatum is officieel nog niks bekend, maar vorig jaar werd nog maart 2021 als beoogde releaseperiode genoemd.

Snelle: zonder jas naar buiten

Netflix heeft grootse plannen voor de Nederlandse rapper Snelle. De 25-jarige artiest krijgt zijn eigen documentaire op de streamingdienst. Daarin wordt het verhaal achter zijn astronomisch gegroeide populariteit verteld. Snelle ging namelijk binnen twee jaar van het dweilen van de vloer van een hotel naar een van de grootste artiesten van Nederland. En de rapper zelf? Die hoopt met zijn docu vooral anderen te inspireren.

Buladó

Buladó is niet zomaar een film. Het bijzondere project is namelijk de Nederlandse inzending van de Oscars, en werd afgelopen jaar door critici de hemel in geprezen. Dat belooft veel goeds. De film gaat over de 11-jarige Kenza, die met haar vader en opa op Curaçao woont. Ze kan weinig met de nuchtere houding van haar vader, maar de mystieke tradities van haar opa bieden soelaas. Vanaf 5 maart te zien op Netflix.

Into the Night

Into the Night is de eerste volledig Belgische Netflix-serie. De serie speelt zich af in een wereld waarin zonlicht opeens dodelijk is geworden. Een aantal mensen krijgt het voor elkaar om een vliegtuig te kapen en proberen ermee aan de zon te ontsnappen. We zullen het einde van het eerste seizoen niet spoilen, maar de finale belooft veel goeds voor het tweede seizoen. Netflix stelt fans gerust: de opnames voor het tweede seizoen zijn afgerond.

Forever Rich

Forever Rich wordt de allereerste volledig Nederlandse Netflix-film. De film volgt Richie, een jonge rapper die op het punt staat om de grootste artiest binnen dat genre te worden. Althans, in Nederland. Vlak voor een optreden gooien gewapende tieners echter roet in het eten. Ze stelen zijn zeer prijzige horloge. De vernederende beelden gaan op het internet viraal, met grote schade voor zijn imago als resultaat. Kan Richie zijn carrière nog redden? Eind dit jaar op Netflix te zien.



Dit zijn de eerste beelden van Forever Rich, de eerste Nederlandse Netflix film. Vanaf eind 2021 te zien! pic.twitter.com/OQQXtxoCTU — Netflix NL (@NetflixNL) February 4, 2021

Just Say Yes

Tja, de romantische komedie is natuurlijk hét genre van de Nederlandse filmindustrie. Een Netflix Original binnen die categorie mag dan ook niet ontbreken. Yolanthe Cabau speelt Lotte. Ze kijkt al heel haar leven uit naar de perfecte bruiloft. Wanneer ze er eindelijk eentje gepland heeft met de liefde voor haar leven, blaast haar aanstaande man opeens de trouwerij af. Ergens in de komende lente te zien.

Nieuwe serie Elise Schaap

Undercover-ster Elise Schaap krijgt haar eigen serie op Netflix. Het gaat om de eerste Nederlandse komedie-serie op de streamingdienst. Ze speelt Michelle, een jongedame met één obsessie: ze wil influencer worden. Ze raakt geheel verslaafd aan de online aandacht en gaat er ook steeds verder in. Met alle desastreuze gevolgen van dien. De likes gaan al snel boven haar familie en vrienden. Fans van de actrice zullen nog even geduld moeten hebben: het project komt pas in 2022 uit.