Nieuwe Nederlandse Netflix-serie is feest der herkenning voor millennials

Netflix is vanaf vandaag, 4 maart, weer een Nederlandse serie rijker. ANNE+ gaat over een lesbische millennial, die op zichzelf gaat wonen in Amsterdam en haar leven op de rit probeert te krijgen.

Het hoofdpersonage is volgens scriptschrijver Maud Wiemeijer en regisseur Valerie Bisscheroux “toevallig lesbisch, maar dat is niet waar het om draait”. Iedere millennial die ooit een nieuw leven heeft opgebouwd in een grote onbekende stad, kan zich ergens wel identificeren met Anne.

Nederlandse serie ANNE+ herkenbaar voor millennials

Anne is een twintiger en gaat op zichzelf wonen in Amsterdam, waar ze aan de arm van een nieuwe vriendin haar oude liefde Lily tegenkomt. Haar ex vormt een rode draad in het verhaal. In seizoen 1 blikt ze terug op deze en andere relaties uit haar studententijd, en hoe die haar hebben gevormd tot de persoon die ze nu is.

Verwacht geen ellenlange afleveringen met flauwe cliffhangers. Seizoen 1 van de Nederlandse serie op Netflix bestaat uit zes afleveringen van 10 minuten, die vooral gaan over oude relaties. Seizoen 2 bestaat uit acht afleveringen van 25 minuten. Hierin staan de relaties die ze in Amsterdam heeft centraal. Typerende millennial-struggles stapelen zich op, maar clichés worden gemeden en taboes doorbroken in ANNE+. Het acteerwerk van hoofdrolspeelster Hanna van Vliet en de manier van filmen is zo naturel, dat het soms wel een documentaire lijkt. Ideale serie voor tussendoor, met veel Nederlands talent.

ANNE+ is geen Netflix Original, maar ontwikkeld door BNNVARA en geproduceerd door Millstreet Films. De Nederlandse serie ging op 30 september 2018 in première tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. Het eerste seizoen was al te zien op NPO3 en YouTube.

Beste Nederlandse series op Netflix

