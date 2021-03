Suitsupply doet het weer en is mikpunt van kritiek om advertentie

Opnieuw is kledingbedrijf Suitsupply in opspraak geraakt na de lancering van een wel heel opmerkelijke campagne. Het levert ze zeker naamsbekendheid op, maar velen vragen zich af of het wel goed is voor de naamsbekendheid.

Suitsupply, niet geheel verrassend vooral bekend van hun pakken, plaatste drie controversiële posts op Instagram. Op de foto’s zijn hevig tongzoenende mannelijke en vrouwelijke modellen te zien, de meesten schaars gekleed. De begeleidende tekst is ‘The new normal is coming’, oftewel ‘het nieuwe normaal komt eraan.’



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Suitsupply shockeert: ‘Verschrikkelijk’

Wat precies het nieuwe normaal is dat ze met de seksueel getinte campagne bedoelen is onduidelijk. ‘Get ready to get closer’, de aansluitende campagnetekst, biedt weinig meer verduidelijking. Uiteraard is het wel een knipoog naar het nieuwe normaal van het coronavirus en de daarbij behorende social distancing.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op social media wordt geschokt gereageerd op de foto’s. Op Instagram regent het reacties als ‘Verschrikkelijke advertentie’, ‘Hoe moet dit pakken verkopen?’, ‘de verkoopcijfers moeten écht laag zijn’, en ‘goedkope en makkelijke manier om aandacht te krijgen.’ Toch snappen anderen beter hoe de vork in de steel zit. ‘Als je geshockeerd bent door deze advertentie, heb je nog nooit een andere campagne van Suitsupply gezien. Als je de drang had om erop te reageren en erover te praten, dan werkt deze advertentie.’



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De controverse rondom Suitsupply

Daar had deze reaguurder een heel goed punt, want Suitsupply pakt om de zoveel tijd uit met een controversiële campagne. In 2010 begon het met een seksueel getinte reclame op een kookeiland, om ook in 2011, 2014, 2015 en 2016 het naakt niet te schuwen. Daarmee creëert het steevast een discussie of het nou seksistisch is of een goede reclame.

De meest recente controversiële campagne, vóór deze, dateert uit 2018. Toen braken ze het internet met de campagne ‘Find your perfect fit.’ De voornaamste campagnefoto van twee zoenende, homoseksuele mannen, ging viraal. Andere foto’s van zoenende mannen in pak hingen door het hele land. Het ene kamp beweerde dat het een boost was voor de LGBTI-community, de ander beweerde dat het homofoob zou zijn.

Ook in 2021 zijn de meningen weer verdeeld over de nieuwe Suitsupply-reclame.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat doen jullie door de koffie, @suitsupply? Of heb ik een kelder met een ander assortiment systematisch over het hoofd gezien? pic.twitter.com/zbjxxBeNwc — Rik Peels (@RikPeels) March 2, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.