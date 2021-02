Realistische animatie laat zien hoeveel geluk Grosjean bij crash Formule 1 had

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint langzaam dichterbij te komen. Toch willen we nog een keer terugblikken op het meest memorabele moment van vorig jaar. We hebben het dan natuurlijk over de crash van Romain Grosjean.

Canal Plus maakte voor een documentaire een zeer realistische animatie.

Op 29 november hielden Formule 1-fans van over de hele wereld hun hart vast. De race op het circuit van Bahrein was nog geen ronde onderweg toen met de rode vlag werd gezwaaid. Romain Grosjean was na de eerste bochten-combinatie in aanraking gekomen met Daniil Kvyat en vol een railing ingeschoven. Een enorme klap die eindigt in een gigantische vuurbal.

Hoe Grosjean ontsnapte aan de dood

De auto van Grosjean werd in tweeën geslagen en explodeerde. Er werd gevreesd voor het leven van de Fransman. Gelukkig bleef Grosjean bij bewustzijn en slaagde hij erin om uit zijn Formule 1-auto te kruipen. Het is nog steeds een wonder dat hij alleen brandwonden overhield aan dit verschrikkelijke ongeluk. Als dit een paar jaar eerder gebeurd was, dan had hij het waarschijnlijk niet kunnen navertellen.

Dat heeft vooral te maken met de introductie van de Halo. De veelbesproken vorm van cockpitbescherming is sinds 2018 onderdeel van de auto’s. Bij de introductie van de Halo waren er behoorlijk wat tegenstanders. Vooral omdat Formule 1-auto’s er dankzij deze ‘teenslipper’ niet mooier op zijn geworden. Inmiddels heeft de Halo zijn waarde bewezen en is alle kritiek verdwenen.

Een animatie die alles zegt

Vooral de crash van Grosjean liet zien hoe belangrijk de Halo kan zijn. Verschillende animaties hebben dat al bewezen, maar deze van Canal Plus is verreweg het meest realistisch.

Hoe Grosjean gered werd door de Halo

In de animatie zie je hoe de Halo de vangrail wegdrukt en zo het hoofd van Grosjean beschermt. Dit is essentieel geweest. Zonder de Halo zou de Fransman een enorme klap gekregen hebben. Door zijn helm zou dit waarschijnlijk niet dodelijk zijn geweest, maar was de kans wel groot dat hij bewusteloos zou zijn geraakt. Grosjean had in dat geval niet zelf uit de auto kunnen klimmen om aan de vlammenzee te ontsnappen.