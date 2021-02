Nederland kan een week eerder genieten van nieuwe James Bond

Er is goed nieuws uit de filmwereld! In Nederland kunnen we de allernieuwste James Bond-film een week eerder dan verwacht zien. De première van No Time To Die staat nu gepland voor 30 september, bevestigt een woordvoerder van Universal Pictures.

Filmwebsite Deadline meldde het nieuws dat inmiddels is bevestigd. Eigenlijk zouden we de film pas op 8 oktober kunnen zien, maar net als Spectre en Skyfall kunnen we de release een week eerder zien dan de Amerikanen. Daar komt de film wel nog steeds in oktober uit.

Meerdere keren uitgesteld

Het is nu te hopen dat de film niet opnieuw wordt uitgesteld. Eigenlijk zou de film al in april vorig jaar te zien zijn. Dankzij de pandemie waren bioscopen dicht en besloot de distributeur de release uit te stellen. En nog een keer uit te stellen. En nog een keer. Het wordt nu als het goed is dus eind september dat we acteur Daniel Craig voor de laatste keer als James Bond zien. Niemand minder dan Billie Eilish maakte de soundtrack voor de film.

Daniel Craig vertolkt in No Time To Die voor de laatste keer de rol van de geliefde geheim agent. In de film lijkt 007 zijn turbulente leven achter zich te hebben gelaten en leidt hij een rustig bestaan op Jamaica. Dit wordt abrupt onderbroken wanneer zijn oude vriend en CIA-agent Felix Leiter zijn hulp vraagt bij het bevrijden van een ontvoerde wetenschapper.

James Bond in mooiste bioscoop

Mocht je de superspion graag op het witte doek willen bewonderen, dan kunnen we aanraden dat in Amsterdam te doen. Bioscoop Tuschinski in Amsterdam is namelijk uitgeroepen tot de allermooiste bioscoop ter wereld. Het Britse magazine Time-Out heeft een lijst samengesteld met redacteuren en kunstkenners en roept onze bioscoop uit tot de allermooiste.

Het commentaar? De bioscoop is een nooit oud geworden droompaleis, met zijn elegante mix van artdeco en art-nouveau met strakke modernistische accenten, aldus het blad. Het kan druk worden als we straks weer kunnen reizen. Time-Out raadt lezers aan een bedevaartstocht te maken naar dit weelderige, historische heiligdom voor de films.

Tuschinski is jarig

De bioscoop viert dit jaar de honderdste verjaardag. Het pand aan de Regulierbreestraat in de hoofdstad werd in oktober 1921 geopend. Bioscoopexploitant Abraham Tuschinski liet hiermee zijn droombioscoop bouwen. Eigenlijk was hij op doorreis naar Amerika, maar hij bleef in ons land wonen.

Het is niet de eerste vermelding die de bioscoop krijgt. Het pand wordt gezien als een architectonisch hoogstandje. Er is gebruik gemaakt van verschillende stijlen, waaronder de Amsterdamse School, jugendstil en art deco. Het theater werd een paar maanden geleden al door de International Cinema Technology Association (ICTA) uitgeroepen tot het mooiste klassieke filmtheater van Europa, Afrika en het Midden-Oosten.