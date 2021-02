Nu op Netflix: PELÉ, het voetbalequivalent van The Last Dance

Vanaf dinsdag 23 februari staat er voor voetballiefhebbers en sportliefhebbers in het algemeen een heerlijke nieuwe documentaire op Netflix. PELÉ gaat over het leven en de voetbalcarrière van de Braziliaanse Edson Arantes do Nascimento, nog altijd beschouwd als de beste voetballer ooit.

We zijn er inmiddels aan gewend om Pelé in één rijtje te noemen met Diego Maradona en Johan Cruijff. Dat zijn volgens de klassieke voetbalboeken de drie meest invloedrijke voetballers ooit. Over Maradona en Cruijff is van alles bekend, inclusief een archief vol beelden. Maar wie is die Braziliaan die overal scoorde en drie keer wereldkampioen werd? En wat maakte hem zo goed?

Documentaire PELÉ op Netflix

Daarop krijg je antwoord in de Netflix-documentaire, die je gerust kunt beschouwen als het voetbalequivalent van The Last Dance. In het basketbal is Michael Jordan de grootste en meest succesvolle. In het voetbal Pelé, zij het in een totaal andere tijd.

In 1958 werd Pelé voor het eerst wereldkampioen. Het 17-jarige wonderkind scoorde in de met 5-2 gewonnen finale van thuisland Zweden twee doelpunten. Later won hij de allergrootste voetbalprijs nog twee keer. De voetballer kon op iedere positie kon hij uit de voeten, hij scoorde tijdens zijn carrière 1283 doelpunten in 1363 wedstrijden en zelfs als doelman stond de ‘zwarte parel’ zijn mannetje.

WK-historie en de geschiedenis van het Braziliaanse voetbal

Voetbal is in Brazilië een religie. De Engelsen introduceerden het spelletje er eind 19e eeuw, maar al snel ontwikkelden de Brazilianen een totaal eigen stijl. Met hun frivole en feestelijke spelwijze waren ze de stugge Engelsen in no-time de baas. Vooral de zwarte voetballers konden alles met de lederen knikker, maar juist zij werden decennia lang geweerd uit het nationale elftal van Brazilië. Pas toen deze spelers werden omarmd, werden de ‘Kanaries’ echt goddelijk.

Sterren als Zizinho en Garrincha gaven het voetbal kleur, Pelé werd de allergrootste. Alleen vanwege deze geschiedenis is de Netflix-documentaire al het kijken waard. Al jarenlang waren de Brazilianen ’s werelds beste voetballers, maar keer op keer faalden ze op grote toernooien. Vanaf 1958 kwam daar, na een professionelere voorbereiding dan ooit en een promotietoer door Europa, verandering in. Alleen deze geschiedenisverhalen zijn al reden genoeg om de documentaire op Netflix te kijken.

Voetbalequivalent van The Last Dance

Maar centraal staat natuurlijk de carrière van Edson Arantes do Nascimento, zowel bij zijn club Santos als het nationale elftal. Het concept bij PELÉ is het zelfde als dat van The Last Dance over Michael Jordan: de allerbeste en zijn weg naar de allergrootste successen. Daarbij is nooit eerder vertoond beeldmateriaal gebruikt.

PELÉ is vanaf dinsdag 23 februari te zien op Netflix. De documentaire is geregisseerd door David Tryhorn en Ben Nicholas en geproduceerd door de Academy Award-winnende filmmaker Kevin Macdonald.