5 films en series die in week 7 op Netflix verschenen: Outlander en meer

Ook in week 7 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar een kijkcijferkanon uit Amerika, het nieuwste seizoen van Outlander en een thriller met de dochter van U2-zanger Bono Vox.

Fans van Outlander kunnen deze week aan de slag met seizoen vijf van hun favoriete serie, maar dat is nog lang niet alles wat deze week verscheen. Zo schittert de dochter van Bono in de psychologische thrillerserie Behind Her Eyes en presenteert Will Smith een documentaire over de strijd voor gelijke rechten in de VS. Daarnaast haalde Netflix ook de populaire ziekenhuisserie New Amsterdam binnen en komt de streamingdienst zelf met de post-apocalyptische sci-fi serie Tribes of Europa.

Nieuw op Netflix in week 7

1. Outlander (seizoen 5)

Serie

Genre: drama

In het eerste seizoen van Outlander zagen we hoe Claire Randall opeens wakker werd in het Schotland van 1743, terwijl ze de dag ervoor nog verpleegster was in 1945. Inmiddels zijn we vier seizoenen verder en heeft Claire een bijzonder leven opgebouwd waarin ze niet alleen reist door de wereld, maar ook door de tijd. In het nieuwste seizoen gaat het avontuur weer verder en zien we hoe Claire en Jamie er alles aan doen om geluk te vinden.

2. Behind Her Eyes

Miniserie

Genre: thriller

In deze nieuwe Netflix thriller zien we hoe een jonge alleenstaande moeder in een lastige situatie belandt. Ze heeft niet alleen een affaire met haar baas, maar raakt daarnaast ook nog eens goed bevriend met diens vrouw (die wordt gespeeld door de dochter van U2 zanger Bono). Zo ontstaat er een destructieve driehoeksverhouding waarin nare psychologische spelletjes gespeeld worden.

3. Tribes of Europa (seizoen 1)

Serie

Genre: sci-fi thriller

In deze Duitse Netflix-original ziet de toekomst van Europa er niet bepaald goed uit. Tribes of Europa speelt zich af in 2047 en alle orde is verdwenen. Landen zijn uiteen gevallen en het zijn nu stammen die de dienst uitmaken. In deze post-apocalyptische en regelloze wereld gaan we op pad met twee broers en hun zus. Zij proberen aan al deze ellende te ontkomen en gaan op zoek naar vrede in een door oorlog verscheurde wereld.

4. New Amsterdam (seizoen 1 & 2)

Serie

Genre: drama

Netflix komt deze week niet alleen met eigen series, maar heeft ook een kijkcijferkanon uit Amerika binnengehaald. Het eerst en tweede seizoen van de ziekenhuisserie New Amsterdam staan nu op de streamingdienst. Hierin volgen we de medisch directeur van Amerika’s oudste openbare ziekenhuis. Zijn doel is om los te breken van de bureaucratie, maar dat gaat uiteraard niet zonder slag of stoot.

5. Amend: The Fight for America

Miniserie

Genre: documentaire

Op 28 juli 1868, net na de Amerikaanse Burgeroorlog, werd het 14e amendement ingevoerd in Amerika. Hierin gaat het vooral om rechtszekerheid en het garanderen van gelijke behandeling. Het doel: gelegaliseerd racisme tegengaan. Inmiddels zijn we dik 150 jaar verder en is racisme nog steeds een groot probleem. In deze Netflix documentaire kijkt Will Smith terug op de vaak dodelijk strijd voor gelijke rechten die nog steeds gevoerd moet worden.

