7 documentaires op Netflix met een 100% score op Rotten Tomatoes

Netflix staat vol steengoede documentaires, maar welke zijn echt de moeite waard om te kijken? Deze docu’s scoren in ieder geval de volle 100% score op Rotten Tomatoes.

De Tomatometer op Rotten Tomatoes is een graadmeter van de mening van filmrecensenten wereldwijd. Hoe meer positieve reviews, des te hoger is het percentage. 100% is de maximale score en komt nauwelijks voor. De parels onder de Netflix-documentaires op een rij.

1. Strong Island

Deze documentaire gaat over de moord op de 24-jarige Afro-Amerikaanse onderwijzer William Ford Jr (24) in New York, 1992. Een 19-jarige automonteur is de dader, maar hij wordt door een volledig witte jury van de rechtbank in Suffolk County vrijgesproken wegens zelfverdediging. In Strong Island gaat de broer van het slachtoffer, Yance Ford, op zoek naar het echte verhaal.

Strong Island is te zien op Netflix. Check hier het recensie-overzicht van Rotten Tomatoes.

2. Shirkers

Shirkers is een documentaire over een roadmovie die nooit een roadmovie werd. In 1992 maken drie jonge vrouwen uit Singapore met hun Amerikaanse mentor, Georges Cardona, een film over hun reis door Amerika. Shirkers moet de film gaan heten. Maar als de drie vrouwen tijdens de montage naar het buitenland vertrekken om te studeren, verdwijnt Georges Cardona spoorloos, inclusief al het beeldmateriaal. 25 jaar na dato besluiten de hoofdrolspeelster en scenarist op onderzoek uit te gaan.

Shirkers is te zien op Netflix. Check hier het recensie-overzicht van Rotten Tomatoes.

3. The Square (Al Midan)

Deze docu van Jehane Noujaim is een rauw verslag van de demonstraties op het Tahrir-plein in Caïro, Egypte die tussen 2011 en 2013 plaatsvonden. Je volgt een jonge, progressieve spreker, een bekende acteur en een lid van de Moslimbroederschap. Een van de meest indrukwekkende documentaires van 2013. Niet voor niets genomineerd voor een Oscar en drie Emmy’s.

The Square (Al Midan) is te zien op Netflix. Check hier het recensie-overzicht van Rotten Tomatoes.

4. Knock Down The House

Alexandria Ocasio-Cortez (29), het jongst gekozen congreslid ooit in de Verenigde Staten, wordt beschouwd als het wonderkind van progressief Amerika. Zij en drie andere vrouwen worden gevolgd in aanloop naar de Amerikaanse Congresverkiezingen in 2018. Kort geleden was ze nog serveerster, later werd ze gezien als toekomstig presidentskandidaat. Netflix betaalde 10 miljoen dollar om haar verhaal te vertellen.

Knock Down The House is te zien op Netflix. Check hier het recensie-overzicht van Rotten Tomatoes.

5. Crip Camp: A Disability Revolution

Een revolutionair zomerkamp in New York inspireert een groep tieners met een beperking om een beweging op te richten die de weg vrijmaakt voor meer gelijkheid. De helden in de documentaire Crip Camp: A Disability Revolution zijn tieners met een handicap, die hun leven veranderen en een historische beweging aanwakkeren. De documentaire zou aanvankelijk in filmhuizen en bioscopen verschijnen, maar door het coronavirus is de film direct op Netflix verschenen.

Crip Camp: A Disability Revolution is te zien op Netflix. Check hier het recensie-overzicht van Rotten Tomatoes.

6. Chasing Coral

Chasing Coral is een zeer indrukwekkende docu van Netflix uit 2018. De natuurdocumentaire is de opvolger van Chasing Ice. Meer dan 650 uren zijn er gefilmd om jou een beeld te geven van de prachtige onderwaterwereld op deze planeet. Ook wordt er niet weggekeken voor de klimaatproblemen en overbevissing. Bekijk hier de beste documentaires over natuur en het klimaat.

Chasing Coral is te zien op Netflix. Check hier het recensie-overzicht van Rotten Tomatoes.

7. The Last Dance

Deze briljante docu-serie over Michael Jordan en de Chicago Bulls is de dissident in dit rijtje. The Last Dance heeft ‘slechts’ een score van 96% op Rotten Tomatoes. Maar tot en met aflevering 6 stond de score op 100%. Veel betere documentaires gaan er dit jaar in ieder geval niet meer verschijnen.

The Last Dance is te zien op Netflix. Check hier het recensie-overzicht van Rotten Tomatoes.

Netflix-films met een 100% score op Rotten Tomatoes

Veel meer documentaires met de maximale score ga je op dit moment niet vinden op Netflix. Films wel. Check hier het overzicht.

Lees ook: 7 Netflix-docu’s over bewust leven en het klimaat

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.