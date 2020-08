7 verrassende en inspirerende sportdocumentaires op Netflix

In samenwerking met de redactie van Manners Magazine deelt Metro ieder weekend documentairetips. Deze week: verrassende en inspirerende sportdocumentaires op Netflix.

Eén van de documentaires in dit rijtje had lange tijd een 100% score op Rotten Tomatoes. Dat is natuurlijk The Last Dance. Maar op Netflix vind je meer goede sportdocumentaires. Een overzicht.

1. The Last Dance

The Last Dance is een docu-serie van tien afleveringen, maar niemand had het erg gevonden als dat er meer waren geweest. De carrière van basketballegende Michael Jordan en het succes van de Chicago Bulls in de jaren ’90 staan centraal. Hier is al genoeg over gezegd; The Last Dance is een van de best sportdocumentaires ooit, zo niet de beste.

2. Formula 1 Drive to Survive

Zelfs als je niet van Formule 1 houdt, is de documentaireserie Formula 1 Drive to Survive heerlijk kijkvoer. In de serie word je gedurende het Formule 1 Wereldkampioenschap meegenomen in de cockpits, paddock en het leven van de hoofdrolspelers in de Formule 1. Vooral in seizoen 1 mocht de camera overal bij. Seizoen 2 is iets gereserveerder, maar nog altijd het kijken waard.

3. Home Game

Home Game is een Netflix Original uit 2020 en bestaat uit acht opzichzelfstaande sportdocumentaires over ’s werelds meest bizarre lokale sporten. Of het nu Calcio Storico (een mix tussen voetbal, rugby en vechtsport) is of Kok Buru (polo met een geitenromp), het bloed spat alle kanten op. Daarnaast leer je wat over cultuur en doe je voor de toekomst zelfs de nodige reisinspiratie op.

4. Losers

De meeste sportdocumentaires gaan over winnen, terwijl verliezers ook een indrukwekkend verhaal hebben. Sport zou saai zijn zonder tragedies. De Netflix Original Losers is een serie waarin, de naam zegt het al, verliezers centraal staan. Eén van de afleveringen gaat over de talentvolle kunstschaatser Surya Bonaly. Zij was een supertalent, maar vanwege haar huidskleur werd ze nooit eerlijk beoordeeld. Alle afleveringen staan los van elkaar.

5. Barca Dreams

Op dit moment is het een zootje bij FC Barcelona, maar de geschiedenis van deze door een Zwitser opgerichte voetbalclub is mooier dan bijna elke andere club op deze wereld. Het Catalaanse, de buitenlandse invloeden, de speciale band met Nederland, wereldspelers als Ronaldinho en Messi, het bovennatuurlijk goede voetbal onder Pep Guardiola; alles komt voorbij in deze docu, die iets langer dan twee uur duurt. Natuurlijk is Johan Cruijff een van de centrale personen in Barca Dreams. Hij kwam in de jaren ’70 bij FC Barcelona als verlosser, won als coach in ’92 de eerste Europa I voor de club en stond aan de basis van het aanvallende tiki-taka. De interviews met Cruijff behoren tot zijn laatste woorden voor de camera.

6. Magnetic

Als je net een nieuwe televisie hebt aangeschaft, is het leuk om te beginnen met Magnetic. Je wordt overspoeld door prachtige beelden van ’s werelds ruigste natuur, terwijl extreme sporters daarin hun ding doen. Zo volg je de surfers (en jetskiërs) die ’s werelds hoogste golven in het Portugese Nazaré bedwingen. Ook freestyle skiërs, paragliders en extreme mountainbikers passeren de revue.

7. The Game Changers

The Game Changers is een inspirerende documentaire over de invloed van plantaardig eten op topsporters. Onder meer UFC-vechter Conor McGregor en Formule 1-coureur Lewis Hamilton werkten mee aan de documentaire. Mocht je denken dat je als topsporter niet zonder vlees, vis of eieren kunt, dan is het tijd om deze docu te bekijken.

