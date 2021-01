5 films en series die in week 4 op Netflix verschenen: Snowpiercer en meer

Ook in week 4 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het tweede seizoen van Snowpiercer, een inspirerende film met een ekster en een komedieserie vol bondage.

Netflix heeft deze week weer de nodige nieuwe series en films uitgebracht. Zo krijgen Snowpiercer en Bondage een tweede seizoen en is er vooral veel aandacht voor mooie verhalen. Van het prachtige kostuumdrama The Dig tot de inspirerende feelgoodfilm Penguin Bloom. Ook aan de jongere kijkers is gelukkig weer gedacht. Zij kunnen (samen met hun ouders) genieten van de familiefilm Finding ‘Ohana.

Nieuw op Netflix in week 4

1. Snowpiercer (seizoen 2)

Serie

Genre: sci fi-thriller

We zijn hard op weg om onze aarde kapot te maken, maar het kan blijkbaar nog erger. In Snowpiercer zien we hoe de wereld getroffen wordt door een nieuwe ijstijd. Het grootste gedeelte van de bevolking overleeft dit niet. De laatste overblijvers zitten gezamenlijk in een gigantische trein die voor eeuwig blijft rijden. Ze zijn op elkaar aangewezen, maar door een klassensysteem dreigt een revolutie. In het eerste seizoen van deze Netflix-serie zagen we al dat dit het einde van de mensheid kan gaan betekenen. Nu is het tijd om aan boord te stappen voor het tweede seizoen.

2. The Dig

Film

Genre: drama

Terwijl de Tweede Wereldoorlog steeds dichterbij komt, nodigt een jonge en welgestelde weduwe een archeoloog uit op haar landgoed. Ze vraagt hem om daar opgravingen te doen. Rond het landgoed liggen namelijk een aantal eeuwenoude graven. Samen beginnen ze letterlijk te graven in het verleden en doen een sensationele vondst, maar ze vinden nog veel meer. Niet in de grond, maar in zichzelf. Een prachtig kostuumdrama van Netflix met in de hoofdrol Carey Mulligan en Ralph Fiennes.

3. Penguin Bloom

Film

Genre: hartverwarmend

Naomi Watts speelt een jonge moeder die door een verschrikkelijk ongeluk in een rolstoel beland. Ze raakt niet alleen het vermogen om te lopen kwijt, maar dreigt ook zichzelf te verliezen. In een zoektocht naar de kracht om door te gaan, komt een gewonde ekster op haar pad. Deze staat symbool voor haar eigen strijd en inspireert haar om de draad weer op te pakken. Samen met haar familie en de nieuwe gevederde vriend hervindt ze zichzelf. Een hartverwarmend verhaal vol wijze lessen.

4. Finding ‘Ohana

Film

Genre: actie komedie

Wanneer hun opa een hartaanval krijgt, moeten moeten Pili en Ioane Brooklyn inruilen voor een Hawaiiaans eiland om daar voor hem te zorgen. De broer en zus zien dit in eerste instantie niet zitten, maar ontdekken vervolgens dat er een lang verloren schat op het eiland is. Zo beginnen ze in deze Netflix-film samen aan een zoektocht. Niet alleen naar de schat, maar ook naar hun eigen roots.

5. Bonding (seizoen 2)

Serie

Genre: komedie

In Bonding volgen we de bijzondere avonturen van Pete en Tiff. Deze twee oude schoolvrienden komen elkaar na jaren weer tegen, maar ze hebben beiden niet stilgestaan. Pete is net uit de kast gekomen en Tiff is inmiddels een van de bekendste dominatrixes van New York. Omdat Pete nogal krap bij kas zit, besluit hij de assistent van Tiff te worden. Dit leverde in het eerste seizoen al een aantal bizarre avonturen op en dat zal in het nieuwe seizoen niet anders zijn.

In februari op Netflix

