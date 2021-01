4-jarige Lily vindt goed bewaarde pootafdruk dinosaurus

Een 4-jarig meisje heeft samen met haar vader een pootafdruk van een dinosaurus aangetroffen op een strand in Wales. Volgens het National Museum of Wales Palaeontology is het een van de beste exemplaren die ooit op dat strand zijn aangetroffen. Het strand in de buurt van Bendricks Bay staat bekend om de pootafdrukken van dinosaurussen die er regelmatig gevonden worden.

Lily Wilder liep over het strand met haar vader toen ze de pootafdruk zag. In eerste instantie dacht het tweetal dat het te mooi was om waar te zijn, maar dat bleek niet het geval te zijn. Eenmaal thuis zocht het gezin contact met experts, die besloten een kijkje te gaan nemen. “We vonden het geweldig om te horen dat het een echte pootafdruk van een dinosaurus is”, stelt Sally Wilder, de moeder van Lily. “Ik vind het mooi dat de pootafdruk naar een museum gebracht wordt, waar het nog generaties lang bestudeerd kan worden.”

Ongeveer 220 miljoen jaar oude pootafdruk

De pootafdruk van de dinosaurus is ongeveer 10 centimer lang en is naar verwachting afkomstig van een dino die ongeveer 75 centimer hoog en 2,5 meter lang was. Daarnaast menen archeologen dat de desbetreffende dino op zijn twee achterpoten liep en actief joeg op kleine dieren en insecten. Het fossiel is volgens archeologen om en nabij de 220 miljoen jaar oud.



📣 #BreakingNews New dinosaur footprint discovered on south Wales beach! A well-preserved dinosaur footprint has been discovered on a beach near Barry in south Wales and could help scientists establish more about how dinosaurs walked More: https://t.co/YVXOVNrjwm pic.twitter.com/fpJaoxOrnu — Amgueddfa Caerdydd (@Museum_Cardiff) January 29, 2021

Er zijn nog geen botten gevonden van de dino maar soortgelijke pootafdrukken zijn eerder al aangetroffen in de Verenigde Staten. Experts denken dat de afdrukken afkomstig zijn van de Coelophysis, een dinosaurus die niet in het Verenigd Koninkrijk voorkwam. Veel van de pootafdrukken die eerder in Bendricks Bay aangetroffen werden, zijn niet van dinosaurussen maar van krokodilachtigen.

Beschermd voor toekomstige generaties

Archeologen bergen het fossiel deze week en brengen het naar het National Museum Cardiff. Daar zal het beschermd worden, zodat toekomstige generaties er ook nog van kunnen genieten.

