Netflix komt met tientallen nieuwe titels, goed tegen de avondklok

Netflix helpt je de avondklok wel door, als we naar februari kijken. De streamingdienst zet namelijk tientallen nieuwe films en series voor de kijker klaar. 69 om precies te zijn.

Tot en met 9 februari zitten we in Nederland sowieso nog vast aan de lockdown en de avondklok. Premier Mark Rutte praat ons dinsdag vermoedelijk weer bij over de coronamaatregelen en de vooruitzichten. Maar de beeldbuis geeft ons in elk geval nog wat vertier, weet ook Netflix.

Veel nieuws op Netflix

Het is de bedoeling dat we allemaal keurig binnen blijven na 21.00 uur. Zo erg hoeft dat niet te zijn, als je op Netflix rekent. De streamingdienst zal je in februari met een berg aan nieuwe series, films, komische specials en documentaires niet teleurstellen.

Zo kun je in de aankomende maand gaan kijken naar het achtste seizoen van Homeland of een Jurassic Park-marathon houden. Voor wie liever naar iets écht nieuws kijkt: geen zorgen. In februari verschijnen namelijk 34 nieuwe Netflix Originals. De helft series en de helft films. Bovendien doet Netflix er ook nog een aantal Comedy Specials en documentaires bij, waaronder eentje over ex-voetballegende Pelé. De 80-jarige Braziliaan leeft overigens nog.



Is februari koud en nat, kijk dan deze titels samen met je kat (of partner of alleen, maar dat rijmde niet). pic.twitter.com/MKFNp7eUPw — Netflix NL (@NetflixNL) January 22, 2021

Nieuwe series op Netflix

Omdat Nederlanders van series houden – lekker bingewatchen in deze duistere tijd – vindt je ze hier allemaal op een rij. Achter de serie staat de dag in februari waarop hij uitkomt. Het gaat hier om Netflix Originals.

• Firefly Lane (3)

• Hache, seizoen 2 (5)

• Invisible City (5)

• Run On (10)

• Capitani – (11)

• Buried by the Bernards (12)

• Nadiya Bakes (12)

• The Crew (15)

• Behind Her Eyes (17)

• MeatEater, seizoen 9 deel 2 (17)

• Thus Spoke Kishibe Rohan (18)

• Lovestruck in the City (19)

• Tribes of Europa (19)

• Ginny & Georgia (24)

• Canine Intervention (24)

• High-Rise Invasion (25)

• A Love So Beautiful (27)

En wat zijn de nieuwste films?

Als het om film gaat, en dan hebben we het weer over Netflix Originials, dan zijn dit de nieuwste titels plus datum. We geven ook alsvast twee trailers als tip.

• All My Friends Are Dead (3)

• The Last Paradiso (5)

• Little Big Women (5)

• Malcolm & Marie (5)

• Space Sweepers (5)

• The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity (5)

• News of the World (10)

• The Misadventures of Hedi and Cokeman (10)

• Layla Majnun (11)

• Red Dot (11)

• Squared Love (11)

• To All The Boys: Always And Forever (12)

• Classmates Minus (20)

• Geez & Ann (25)

• Crazy About Her (26)

• Caught by a Wave (26)

• The Girl on the Train (26)

En dan zijn er natuurlijk ook nog bestaande films en series die je via Netflix de komende maand kunt bekijken. Je vindt ze ongetwijfeld qua datum snel via de website van de streamingdienst.

Naast de vele nieuwe titels die er komen, zullen zondag ook zeven topfilms verdwijnen. Zo heb je nog een dag om naar de film The Wolf of Wall Street te kijken. Een overzichtje van de zeven vind je hier.

