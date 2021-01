5 films en series die in week 2 op Netflix verschenen: Night Stalker en meer

Ook in week 2 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar twee spannende misdaad documentaires, een nieuw seizoen van Disenchantment en een actiefilm met een Marvel-ster in de hoofdrol.

Deze week hebben we twee documentaires die ons meenemen naar het Amerika van de jaren ‘80. In Night Stalker volgen we de jacht op een seriemoordenaar en in CRACK zien we de verschrikkelijk gevolgen van crack. Pittige onderwerpen, maar daar zet Netflix gelukkig ook wat luchtigs tegenover. Zo staat het derde seizoen van Disenchantment voor je klaar en kun je kijken naar de realityserie Bling Empire. Allemaal geen zin in? Dan is er ook nog de vermakelijke actiefilm Outside The Wire.

Nieuw op Netflix in week 2

1. Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer

Miniserie

Genre: true crime documentaire

Het is 1985 en Los Angeles is dé plek waar je wil zijn. De glamour is overal en de zon schijnt altijd. Voor velen is het een paradijs op aarde, maar onder al dat moois schuilt een duister gevaar. L.A. wordt namelijk geteisterd door een wrede seriemoordenaar. Rechercheurs Gil Carrillo en Frank Salerno duiken op deze zaak en beginnen een onderzoek naar de reeks moorden, verkrachtingen en ontvoeringen. Dit is het begin van een klopjacht op The Night Stalker. In deze vierdelige miniserie zie je hoe dit afloopt.

2. Disenchantment (seizoen 3)

Serie

Genre: comedy / animatie

Grote kans dat je de naam Matt Groening wel eens gezien of gehoord hebt. Hij is de bedenker van The Simpson, maar is ook verantwoordelijk voor een aantal andere hilarische tekenfilmseries. Eén daarvan is Disenchantment. Hij maakt deze speciaal voor Netflix en afgelopen week verscheen het derde seizoen. Hierin gaan we opnieuw op pad met prinses Bean. Zij is de troonopvolgster, maar daar zit ze helemaal niet op de wachten. Bean trekt liever een fles open om vervolgens rotzooi te schoppen met haar vrienden: een demoon en een elf.

3. Bling Empire

Serie

Genre: reality

Zoals we al zeiden was L.A. in de jaren ‘80 één van de meest glamorouze steden ter wereld. En dat is het eigenlijk nog steeds. Het bewijs levert Netflix met de realityserie Bling Empire. Hierin krijgen we een kijkje in het leven van de superrijke Aziatische en Aziatisch-Amerikaanse plezierzoekers. Hun financiële middelen zijn eindeloos, maar ze doen er alles aan om het toch allemaal uit te geven. Welkom in een bizarre wereld vol feest, glamour en drama.

4. Outside The Wire

Film

Genre: actie

Anthony Mackie ken je waarschijnlijk als Falcon uit verschillende Marvel-films. In Outside The Wire heeft hij een hele andere rol. Mackie speelt namelijk een levensechte robot die gebruikt wordt voor oorlogsvoering. Samen met een jonge dronepiloot wordt hij in deze Netflix-film naar een oorlogsgebied gestuurd. Hun missie is simpel: een nucleaire aanval voorkomen. Helaas is het uitvoeren van deze missie een stuk ingewikkelder.

5. CRACK: Cocaine, Corruption & Conspiracy

Film

Genre: documentaire

Star Wars draait in de bioscoop, heel Nederland kijkt naar Dallas, MTV wordt opgericht, Nederland wordt Europees kampioen en Michael Jackson is de grootste ster. De jaren ‘80 zijn overladen met hoogtepunten, maar ook de zwarte bladzijden zijn talrijk. Op eentje daarvan vinden we crack. De rookbare variant van cocaïne werd in korte tijd enorme populair, met alle gevolgen van dien. Geweld, corruptie en racisme steken de kop op. Hoe erg dit was zie je in deze Netflix-documentaire.

