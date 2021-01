Cancelcultuur is als een middeleeuwse meute, vindt ‘Mr. Bean’

Steeds meer mensen zijn klaar met de cancelcultuur. Of willen dus de cancelcultuur cancellen. waaronder Ricky Gervais, die in augustus al liet weten ‘het niet cool te vinden’. Rowan Atkinson heeft zich nu ook uitgesproken tegen de zogenoemde ‘cancelcultuur’, waarbij mensen online geboycot of beschimpt worden omdat hun uitspraak over een bepaald onderwerp door sommigen als beledigend wordt gezien.

‘Mr. Bean’ vergelijkt het met een middeleeuwse meute die op oorlogspad is. „Het probleem dat we online hebben is dat een algoritme bepaalt wat wij zien, wat zorgt voor een simplistische, binaire kijk op de maatschappij”, zegt hij in gesprek met Radio Times. „Het wordt dan een kwestie van: je bent voor ons of je bent tegen ons. En als je tegen ons bent, word je gecanceld.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Mr. Bean" star Rowan Atkinson has weighed in on "cancel culture": "It’s important that we’re exposed to a wide spectrum of opinion, but what we have now is the digital equivalent of the medieval mob roaming the streets looking for someone to burn." https://t.co/69Gls9IObZ — Variety (@Variety) January 5, 2021

De acteur vindt het belangrijk dat mensen openstaan voor meerdere meningen. „Maar wat we nu hebben is het digitale equivalent van een middeleeuwse meute die door de straten trekt op zoek naar iemand om op de brandstapel te gooien. Dat is beangstigend voor iemand die slachtoffer is van die meute en dat maakt mij bang voor de toekomst.”

‘Funny’

Op social media moeten mensen nog even wennen aan ‘Mr. Bean’ die ineens zo serieus uit de hoek komt („ik vind het gewoon grappig”), waarna een zijpad wordt genomen en een heel gesprek ontstaat over Rowan Atkinson en welke rollen hij nog meer heeft gespeeld. „Hij is ook de stem in The Lion King van de vogel die de leeuwen adviseert!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Have your seen The Lion King? He's the voice of the bird who's an advisor to the lions — Rob Miles (@robertskmiles) January 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The guy who played Mr. Bean talking about cancel culture is so funny to me. Like, are the PC police stopping you from making a silly face after you accidentally put your feet into two trout like they're a pair of slippers? — Josh Gondelman (@joshgondelman) January 5, 2021

Cancelcultuur

Het idee achter de cancelcultuur is dat een bekend persoon iets opzienbarends zegt, waarna een groep mensen online er aanstoot aanneemt. Vervolgens wordt het idee aangewakkerd dat diegene gecanceld moet worden. Boete moet doen dus, bijvoorbeeld door de beëindiging van zijn of haar carrière. In een notendop.

Lees ook: In serie over dromende sterrenchef gaat álles mis: Ik Vertrek is er niets bij!

Ricky Gervais



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zoals gezegd gaf Ricky Gervais al zijn mening over de cancelcultuur. De Britse komiek, bekend van onder meer After Life, vindt het „niet cool” dat mensen ontslagen worden omdat ze een andere mening of gevoel voor humor hebben. „Je mag er zelf voor kiezen om niet naar een komiek te kijken omdat je hem of haar niet leuk vindt”, zegt Gervais. „Maar als mensen proberen iemand te laten ontslaan omdat ze hun mening niet kunnen waarderen, die niets met hun baan te maken heeft, dat noem ik cancel-cultuur en dat is niet cool.”

Gervais vindt dat iemand niet aangeklaagd moet worden vanwege een grapje. „Iedereen mag je een klootzak noemen, iedereen mag stoppen met naar je show kijken, iedereen mag je dvd’s verbranden, maar je zou niet naar de rechtbank hoeven voor een grapje.” En hij is niet de enige die er zo over denkt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Brief

150 Britse en Amerikaanse auteurs, wetenschappers en docenten hebben zich in juli vorig jaar al een open brief uitgesproken tegen de cancel-cultuur.

De groep schrijft in de brief dat ze de huidige „noodzakelijke afrekening” met raciale ongelijkheid toejuicht, maar dat ze de intolerantie voor afwijkende meningen niet aanvaardt. De brief, gepubliceerd in Harper’s Magazine, hekelt „publieke veroordeling en uitsluiting” en „morele zelfingenomenheid. Het wordt steeds normaler om op te roepen tot vergelding wanneer iemand iets zegt of denkt dat niet door de beugel zou kunnen.”

Volgens de schrijvers maakt de huidige (online) cultuur die heerst het publieke debat onmogelijk. „De beperking van het debat, hetzij door een repressieve regering of een intolerante samenleving, schaadt steevast degenen die geen macht hebben.”

De brief werd ondertekend door onder andere schaakgrootmeester Garri Kasparov en schrijvers Salman Rushdie, Margaret Atwood en ook J.K. Rowling, die al een tijdje onder vuur ligt door bepaalde uitspraken.

Voormalig president Obama van de VS zei twee jaar geleden nog dat het niet goed is als je anderen alleen maar veroordeelt. „Dat idee van je eigen zuiverheid, dat je nooit iets fout doet en nooit in opspraak komt, daar moeten we snel van af. De wereld is onoverzichtelijk, er zijn veel onduidelijkheden. Ook mensen die goede dingen doen, hebben gebreken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.