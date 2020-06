J.K. Rowling schreeuwt het van de daken: Ik ben geen transfoob!

Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling heeft in een lang persoonlijk essay op haar website duidelijk gemaakt dat ze absoluut geen transfoob is.

Dat deed ze naar aanleiding van kritiek op haar uitspraak dat ze niet wil dat genderidentiteit het idee vervangt van een biologisch bepaalde sekse. „Natuurlijk doet het leven van transgenders ertoe.”

„Ik vergat de belangrijkste regel van Twitter – verwacht nooit een genuanceerd gesprek – en reageerde op iets wat ik voelde als vernederende taal over vrouwen. Ik sprak over het belang van sekse en betaal sindsdien de prijs”, zegt de onder vuur liggende Rowling in een ruim 3600 woorden tellend verhaal.

De schrijfster legt onder meer uit dat haar interesse in transkwesties vooral professioneel is omdat het terugkomt in een nieuw boek in de misdaadserie die ze schrijft onder haar pseudoniem Robert Galbraith. Rowling schetst vervolgens verschillende redenen waarom ze haar zorgen uitte en dat alles bespreekbaar moet zijn.

Ze verhaalt daarom ook over haar verleden waarin ze niet alleen slachtoffer was van huiselijk geweld maar ook van seksueel misbruik. „Ik benoem dat niet in een poging sympathie op te wekken maar uit solidariteit met de enorme aantallen vrouwen die net zo’n geschiedenis hebben als ik.”

I respect every trans person’s right to live any way that feels authentic and comfortable to them. I’d march with you if you were discriminated against on the basis of being trans. At the same time, my life has been shaped by being female. I do not believe it’s hateful to say so.

