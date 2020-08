Ricky Gervais is er helemaal klaar mee: ‘Cancel-cultuur is niet cool!’

Steeds meer mensen zijn klaar met de cancel-cultuur, waaronder Ricky Gervais. „Iedereen mag je een klootzak noemen, maar je zou niet naar de rechtbank hoeven voor een grapje.” Of online te worden geboycot.

Misschien wel een kansmaker voor Het Van Dale Woord Van Het Jaar 2020: cancel-cultuur, met een streepje ertussen. En wat het is? Het idee erachter is dat een bekend persoon iets opzienbarends zegt, waarna een groep mensen online er aanstoot aanneemt. Vervolgens wordt het idee aangewakkerd dat diegene gecanceld moet worden. Boete moet doen dus, bijvoorbeeld door de beëindiging van zijn of haar carrière.

De term ‘cancel culture’ wordt nu vooral gebruikt wanneer bekende personen geboycot worden nadat zij met een aanstootgevende mening voor controverse zorgen. In het verlengde daarvan heeft Netflix bijvoorbeeld The League of Gentlemen en The Mighty Boosh verwijderd, nadat er veel kritiek op de series ontstond door het gebruik van ‘blackface‘ (een zwart geschminkt gezicht).

