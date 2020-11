Voetballers uit de kleren om met kalender hun legere clubkas te spekken

Geen groenzwart gestreept shirt, maar… niets om het lijf. Jawel, voetballers uit Tuitjenhorn zijn ervoor gegaan en verschijnen op 5 december schaars gekleed op een kalender. „Iets niet verhullen is spannender dan alles verhullen.”

‘Hollandia T gaat noooooit verloren, knoop het in je oren, van achter en van voren.’ Dat sportdeuntje klinkt vast wel eens langs de voetbalvelden van de club uit Tuitjenhorn, een onvervalst West-Fries dorp ten noorden van Alkmaar. Daar op Sportpark De Kuil aan de plaatselijke Sportlaan ploeterde het eerste elftal tot de tweede coronagolf toesloeg zich naar een voorlopige twaalfde plaats in de zondagklasse 3A. Maar waar geploeterd werd op het veld, daar schitteren de selectiespelers nu op de twaalf maanden van een kalender en op tien ansichtkaarten. De foto’s van Geertje Wezelman hebben letterlijk niet veel om het lijf.

Clubkassen raken leger

Want tja, net als elke sportclub in Nederland raakt de kas wat leger. Kantine-inkomsten zijn naar het nulpunt gedaald. Daar moest door de vrijwilligers uit Tuitjenhorn iets op verzonnen worden.

Er werd gekozen voor een succesrecept: mensen waarvan je het niet verwacht die voor een kalender grotendeels uit de kleren gaan. Wat hadden we al niet? Boerinnen, studenten uit Nijmegen, volleyballers uit Breda, onze mariniers. Ja, zelfs boze protesterende boeren uit Frankrijk maakten al eens zo’n kalender. En nu is dat dus ook het geval bij Hollandia T, opgericht in 1932.

Bedenkster van het geheel is Sietske Groot, binnen het bestuur verantwoordelijk voor de ledenadministratie. „Ik zit met zes heren in het bestuur en een poosje geleden opperde een van hen een kalender al eens. Hij zei: Dat zou toch wel eens leuk wezen? (West-Fries voor zijn, red.). Ik weet niet meer in welke vorm hij dat toen in gedachten had, maar het was volgens mij voetbal-gerelateerd. Het idee borrelde bij mij weer op tijdens een vorige vergadering. Hoe leuk zou het zijn om gebruik te maken van onze redelijk jonge selectie? En met hen via foto’s bij onze sponsors diezelfde sponsoren in het zonnetje te kunnen zetten? En tja, de clubkas zit door corona natuurlijk niet zo vol als tijdens andere seizoenen. Er wordt niet gevoetbald en de kantine is gesloten. We missen de gezelligheid en de sfeer, maar ook het geld in de clubkas.”

26 voetballers op de kalender

Wat vonden de heren voetballers uit de selectie eigenlijk van Sietskes idee? „Ze vonden het leuk en zijn zeker bereid om de club waar het kan te helpen in deze periode. Ze dachten bij het horen van de ludieke actie wel even ‘oh jee, moeten wij poseren?’ Maar van de 36 selectiespelers hebben er 26 meegedaan. En diegenen die niet meededen hadden hun werk of studie als reden. Het moest toch allemaal in de avonduren of het weekend gebeuren.”

Op het moment dat Metro de enthousiaste Tuitjenhornse aan de telefoon heeft, hebben we alleen een foto van een voetballer die in spijkerbroek met ontbloot bovenlijf bij een dug-out van de club staat, gezien. Wordt het nog spannender of werd het anders te gek? Sietske: „Weet je wat wij in het dorp vinden? Iets niet verhullen is spannender dan alles verhullen… Zeg ik daarmee genoeg? Haha. Je hoeft niet alles prijs te geven. We willen niet dat jongens, twintigers allemaal, zich later voor de foto’s schamen.”

Goed in het vel

‘Mooie koppen en lichamen om van te watertanden’, dat belooft Hollandia T wel op de website van de club. „De voetballers trainen twee keer in de week en zij spelen op zondag. Alle heren zitten goed in hun vel, kan ik u vertellen”, zegt Sietske.

Haar idee is niet onopgemerkt gebleven. De Telegraaf schonk al wat aandacht, het Noord-Hollands Dagblad editie Schagen zelfs een dubbele pagina. En er was op televisie al een item in Goedemorgen Nederland. Sietske: „En nu heb ik Metro weer aan de lijn. We staan aardig op de kaart en dat levert allemaal wel iets op. Mensen uit het dorp en de regio zijn enthousiast, maar we hebben bestellingen uit het hele land, van Leeuwarden tot Rotterdam. Heel bijzonder.”

Met kalender wat terugverdienen

De club kan het geld goed gebruiken, maar stond nog niet op omvallen. Het bestuurslid: „Nee, Hollandia T is een gezonde vereniging. Maar twee grote evenementen zijn niet doorgegaan. Op Hemelvaart hebben we elk jaar een groot voetbaltoernooi, de Hemelcup. In het najaar organiseren we altijd een ATB-tocht (mountainbike, red.) door de polders van Tuitjenhorn en omstreken, waarvoor tuinders hun landerijen beschikbaar stellen. Die inkomsten hebben we wel gemist. Dus heel Nederland mag die kalender bestellen hoor!”

Voor wie benieuwd is naar de blote bikkels van Tuitjenhorn, de kalender bestel je hier. Ben je benieuwd naar Tuitjenhorn? Wie voor 30 november bestelt, mag de kalender op 5 december coronaproof in de kantine van Hollandia T ophalen.

