5 films en series die in week 47 op Netflix verschenen: Kevin Hart en meer

Ook in week 47 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar Pharrell Williams die op zoek gaat naar gospelzangers, een hartverscheurende korte animatiefilm en de nieuwe show van Kevin Hart.

Netflix heeft afgelopen week weer de nodige nieuwe titels toegevoegd en daar zit voor iedereen wel wat tussen. Als je van muziek houdt kun je aan de slag met Voices of Fire, voor foodies wordt een nieuw seizoen van Flavorful Origins geserveerd en sportievelingen kun los met We Are The Champions. Liever een unieke en hartverscheurende korte film zien? Kijk dan If Anything Happens I Love You. Heb je hier allemaal geen zin in en wil je gewoon lachen? Geen probleem. Netflix komt namelijk ook met een nieuwe show van Kevin Hart.

Nieuw op Netflix in week 47

1. Voices of Fire (seizoen 1)

Serie

Genre: reality/muziek

Deze Netflix reality serie gaat over de droom van Bishop Ezekiel Williams. Namelijk het bij elkaar brengen van het meest inspirerende gospelkoor ooit. Hiervoor moet hij op zoek naar de aller besten en iedereen is welkom. Ezekiel krijgt hierbij hulp van zijn neefje, en dat is niemand minder dan Pharrell Williams. Samen stellen ze een juryteam samen en beginnen ze hun zoektocht. Een zoektocht vol prachtige muziek en inspirerende verhalen.

2. If Anything Happens I Love You

Korte film

Genre: animatie / drama

Bij Netflix denk je waarschijnlijk direct aan films, series en documentaires. Toch heeft de streamingdienst nog meer te bieden. Zo ook de prachtige korte film If Anything Happens I Love You. Deze korte animatiefilm van Will McCormack & Michael Govier vertelt het verhaal van twee ouders in rouw. Hun kind is om het leven gekomen bij een schietpartij op school. Door middel van prachtige animaties laten de makers zien hoe zij leren omgaan met deze verschrikkelijke gebeurtenis. Ontroerend in al zijn eenvoud.

3. We Are The Champions

Serie

Genre: documentaire

Van kaas rollen en hete pepers eten tot dansen met honden en het laten springen van kikkers. Je kunt het zo gek niet bedenken of er worden wedstrijden van gehouden. In de Netflix documentaire We Are The Champions word je meegenomen in deze unieke en vaak bizarre wedstrijden. De veelal excentrieke deelnemers delen hun passie en laten zien waarom ze leven voor deze bijzondere wedstrijden.

4. Kevin Hart: Zero F**ks Given

Stand-up

Genre: komedie

Netflix heeft Kevin Hart weer zover gekregen om een nieuwe stand-up show te doen. Ditmaal niet vanuit een theater, want covid, maar vanuit zijn eigen huis. De enige plek waar hij naar eigen zeggen nog op zijn gemak is. En dat is te merken. De comedian neemt geen blad voor de mond en bespreekt alles waar hij momenteel mee zit. Van leven met corona tot seks na je 40ste.

5. Flavorful Origins

Documentaire

Genre: culinair

Netflix is weer naar China afgereisd om een nieuw seizoen van Flavorful Origins op te nemen. Na Chaoshan en Yunnan is nu de keuken van Gansu aan de beurt. Dit is een provincie in het noordwesten van China en grenst aan Mongolië. Naast prachtige bergachtige landschappen kun je hier terecht voor bijzondere gerechten en ingrediënten. Van lelie tot lijnzaad en van souherb tot de ingewanden van een schaap. Het komt allemaal voorbij in deze prachtig gefilmde culinaire documentaire serie.

Vorige week op Netflix

