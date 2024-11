Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ellen ten Damme in Boerderij van Dorst open over Ali B: ‘Het is schadelijk’

Zangeres en actrice Ellen Ten Damme ging in de aflevering van gisteravond langs bij Raven van Dorst in Boerderij van Dorst. Hoewel ze het moeilijk vindt om over de ‘zaak-Ali B’ te praten, was Ten Damme er kort openhartig over.

In 2022 verklaarde Ten Damme tegen het Openbaar Ministerie dat Ali B haar in 2014, tijdens de opnames van Ali B en de muziekkaravaan, had verkracht. De rapper sprak zelf van een „onschuldige flirt”, die „lelijk gemaakt en verdraaid” is.

De rapper werd afgelopen zomer vrijgesproken van verkrachting van Ten Damme, maar is in deze zaak wel veroordeeld wegens poging tot verkrachting. De rechtbank acht daarnaast bewezen dat Ali B een vrouw heeft verkracht in een andere zaak. De rechtbank sprak de rapper van twee aanrandingen vrij.

De rapper en het Openbaar Ministerie zijn tegen de uitspraak in beroep gegaan. Het hoger beroep zal worden behandeld door het gerechtshof Amsterdam. Ali B’s advocaat, Bart Swier, verwachtte in juli dat de zaak in hoger beroep nog zeker een jaar op zich laat wachten.

Ellen ten Damme in Boerderij van Dorst

Van Dorst snijdt tijdens het werk in de tuin aan dat Ten Damme zich heeft uitgesproken in de zaak tegen Ali B. „Ik vind het heel moeilijk om het daarover te hebben”, geeft Ten Damme toe, „want eigenlijk kan het niet. Het loopt nog.”

Ze legt uit waarom ze ermee naar buiten is gekomen. „Ik dacht: nu is er een momentum gecreëerd door anderen en in zulke kwesties kun je alleen maar sterk staan als je met meerdere mensen bent. Je hebt eigenlijk geen bewijs. Ik ben ouder, ik heb niks met The Voice van doen. Ik ben van niemand afhankelijk en ik heb geen enkel belang, behalve voor de algemene zaak en voor anderen die zich niet durven uit te spreken. Ik moet het doen, want anders krijg ik later spijt.”

‘Macht corrumpeert’

Zelf heeft zij geen aangifte gedaan tegen Ali B, maar wel haar verhaal aan het Openbaar Ministerie verteld. „Ik dacht dat mijn ervaringen gewoon een achtergrondverhaal waren. Toen bleek dat het Openbaar Ministerie vond dat er strafbare feiten in het verhaal zaten. En zij zijn ermee verder gegaan.”

Het gedrag van Ali B heeft diepe sporen nagelaten bij de zangeres. „Macht corrumpeert. Het maakt dat je denkt dat je alles kan maken. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Je kunt zo weinig. Je voelt je gebruikt, verraden, je kunt er niks mee. Je wilt er niet mee bezig zijn, dat is het. Je wilt het vergeten, maar toch blijft zoiets doorsudderen. Dat is gewoon vervelend. Het zit altijd in je achterhoofd en het zal ook invloed hebben op het vertrouwen in mensen. Het is schadelijk.”

Ze wil vooral meehelpen aan het veranderen van een patroon. „Het zou fijn zijn als het gedrag verandert. Toen ik jong was, vond ik het normaal dat iedereen iets wilde of probeerde. Die tendens is een beetje veranderd. Ten goede, denk ik. Je moet ook niet overdrijven. Ik vind het ook krampachtig dat niets meer mag. Dat vind ik onzin.” Van Dorst: „Je wilt iemand ook op zijn bek kunnen pakken?” Ten Damme lacht. „Tuurlijk. Dat mag toch ook? Maar er zijn altijd grenzen. Een beetje normale, leuke mensen voelen heus wel aan wat wel en niet kan.”

Je kunt Boerderij van Dorst terugkijken via NPO Start.

