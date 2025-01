Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De voor én de nadelen van thuis rondlopen op blote voeten

Loop jij vaak zonder schoenen én sokken rond thuis? Dan maak je je voeten aardig blij, volgens experts. Al zijn er ook wat minpunten.

„Je huid kan ‘ademen’ als je geen sokken of schoenen draagt, wat vochtophoping voorkomt en het risico op schimmelinfecties, zoals voetschimmel, verlaagt”, legt dermatoloog Dr. Hannah Kopelman uit aan Huffpost. Bovendien kan het contact met verschillende oppervlakken aanvoelen als een natuurlijke reflexologie-sessie, wat ontspannend werkt.

Volgens de dermatoloog verstrekt het lopen op blote voeten de intrinsieke spieren in je voeten, die vaak verzwakken door het dragen van schoenen. Deze spieren zijn cruciaal voor mobiliteit en balans, en hun achteruitgang kan leiden tot minder beweging op latere leeftijd.

Daarnaast kan het met je voeten voelen van de textuur van verschillende oppervlakken volgens Kopelman „aardend en ontspannend” zijn. „Het is bijna als een mini-reflexologie-sessie. Voor mensen zonder onderliggende huid- of voetaandoeningen kan dit een natuurlijke manier zijn om verbinding te maken met je omgeving en mindfulness te bevorderen.”

Lopen op blote voeten

Maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn: er zijn ook minpunten. Volgens Kopelman loop je blootsvoets meer kans op irritaties door stof, haren van je huisdier of van schoonmaakmiddelen op de vloer. Mensen met een gevoelige huid of aandoeningen zoals eczeem kunnen daar last van krijgen.

Daarnaast waarschuwt podoloog Robert Conenello voor blessures, zoals uitglijden op gladde oppervlakken of het per ongeluk stappen op iets scherps. Vooral mensen met diabetes of slechte doorbloeding moeten oppassen: zelfs een kleine verwonding kan ernstige gevolgen hebben.

Ook kan het lopen op harde vloeren leiden tot vermoeidheid van de voet of zelfs peesplaatontsteking, een pijnlijke aandoening waarbij het weefsel onder de voet ontstoken raakt. Voor activiteiten waarbij je lang moet staan, zoals koken, raden de experts dus wel aan om schoenen te dragen. Dit vanwege de druk op bepaalde delen van je voet.

