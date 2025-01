Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuws aanstaand overlijden Manuëla Kemp slaat hard in: ‘Ik ga haar twee keer kwijtraken’

De 61-jarige presentatrice en zangeres Manuëla Kemp gaat komen te overlijden. Dat bevestigt haar echtgenoot Tjerk Lammers tegen weekblad Privé. „Het einde is in zicht.”

Kemp ligt sinds 7 december in coma nadat zij in Portugal een eenzijdig ongeluk had gehad met een scooter.

Situatie Manuëla Kemp

„Na EEG- en MRI-scans is de schade pas echt duidelijk geworden en dat valt allemaal niet mee. Het deel van de hersenen dat de vitale delen zoals hart en longen aanstuurt, werkt nog wel. Maar het deel dat een mens een mens maakt, en Maan dus Maan, is weg”, aldus Lammers tegen Privé.

„Dat functioneert niet meer en daarmee is haar lot nu bezegeld. Na de klap van het ongeluk, en vijf weken op de ic, is de schade zo groot dat het vast is komen te staan dat we haar zullen moeten laten gaan.”

‘Ik ga haar twee keer kwijtraken’

Volgens Lammers was er weinig hoop in het gesprek met de arts van Kemp. In het gesprek met Privé vertelt hij dat Kemp van de ic is afgehaald en is overgebracht naar medium care. „De bedoeling is wel haar met EuroCross naar Nederland over te brengen, maar dat is dan – en ik kan het nog nauwelijks zeggen – om haar in Nederland te laten overlijden. Er is te veel beschadigd en daardoor is er gewoon geen hoop meer. Ik ga haar twee keer kwijtraken. De eerste keer was gisteren, en straks nog een keer als ze sterft.”

Nieuws komt als een shock

Het nieuws komt als een schok voor collega’s van Kemp. „We liepen elkaars vloer niet plat, maar we kenden een gewortelde vriendschap. Gezelligheid was voor jou geen versleten begrip. Het is onverdragelijk dat jij op een weggetje in Portugal het leven moest laten”, reageert Bert van der Veer op Instagram op het nieuws.

„Verschrikkelijk verdrietig nieuws”, voegt Jan Slagter toe op X.



Verschrikkelijk verdrietig nieuws. “Situatie Manuëla Kemp (61) na vijf weken coma uitzichtloos: ’We zullen haar moeten laten gaan”https://t.co/EtrqIIMyZT #telegraafpremium via @Telegraaf — Jan Slagter (@Jan_Slagter) January 11, 2025

