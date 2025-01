Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Douwe Bob schrijft lied voor stilgeboren zoontje Gabriël: ‘Mijn engelkind’

Douwe Bob heeft een emotioneel lied geschreven voor zijn stilgeboren zoontje Gabriël. Het nummer, Angel Child, en de bijbehorende de lyrics deelt de zanger op Instagram.

Gabriël overleed op 30 december, nadat hij te vroeg werd geboren.

‘Verhaal van een jonge prins’

In Angel Child beschrijft Douwe Bob het verlies van zijn zoon als een hartverscheurend verhaal. „Het verhaal van een jonge prins”, begint de tekst van het nummer. „Hij proefde nooit de zoete dingen van het leven, en zijn vleugels hebben nooit mogen vliegen.” Het lied gaat verder over het verdriet dat ‘de handen van een vader doet beven en het hart van een moeder breekt’.

Douwe Bob noemt Gabriël een ‘engelkind’, een ster aan de hemel die straalt voor zijn moeder Anouk. De zanger benadrukt in het nummer dat het geen afscheid is: „Als ik mijn ogen sluit, houd ik de droom levend. Ik zal je vanavond in de hemel zien, en je sterrenlicht zien schijnen.”

Douwe Bob over strijd met alcohol

In het lied verwijst de zanger ook naar zijn vroegere worsteling met alcohol. Hij zingt over ‘het verlangen naar de fles’. Douwe Bob heeft zich in het verleden laten behandelen voor zijn alcoholverslaving en richt zich tegenwoordig op een gezonde levensstijl. Hoewel hij niet volledig stopt met drinken, kiest hij bewust voor balans.

Intieme ode aan zijn zoon

Douwe Bob en zijn vrouw Anouk kregen in mei 2022 hun zoontje Elias. In december 2021 werd hij ook vader van twee dochters bij twee vrouwen. Eind oktober 2024 stapte de zanger in het huwelijksbootje met zijn grote liefde. Gabriël werd op 30 december geboren, maar overleed diezelfde dag.

Het lied Angel Child is een intieme ode aan zijn zoon, een manier om zijn verdriet te verwerken en Gabriël te blijven herinneren. „Hij is er niet meer, maar in mijn hart zal hij altijd blijven stralen.”

