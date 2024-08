Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem blijkt ‘fan’ van Taylor Swift om een bijzondere reden

Soms wordt de kijker van tv-quiz De Slimste Mens overvallen door een behoorlijke verrassing. Gisteravond met een bekentenis van Maarten van Rossem over zangeres Taylor Swift bijvoorbeeld.

Verrassend was De Slimste Mens, bezig aan de vierde week, sowieso. Met programmamaker Nicolaas Veul, Componist des Vaderland Anne-Maartje Lemereis en actrice/zangeres Maartje van de Wetering werd de quiz door drie topkandidaten gespeeld. Laatstgenoemde doet het zelfs zo goed, dat zij bij winst de eerste plaats in de tussenstand van de ongenaakbare Herman van der Zandt zou overnemen. De actrice van Flikken Rotterdam (Metro sprak haar daar eerder over) gaf aan nu al zenuwachtig te worden als zij denkt aan de finaleweek met Van der Zandt als tegenstander.

Aan de bak in De Slimste Mens

Juist ja, die Herman van der Zandt die De Slimste Mens vanaf de zomer van 2025 zelf presenteert. Maartje van de Wetering moest aan de bak, onder meer met een galerij – acht foto’s met een overkoepelend thema – over Taylor Swift. De superster heeft in de loop der jaren nogal wat bekende koppen aan de liefdeshaak geslagen, dus daar viel door De Slimste Mens-redactie een prima galerij van te maken.

Slimste Mens-jurylid opeens geen wassen beeld meer

Maartje van de Wetering zit in zak en as, want zij herkende alleen John Mayer. Anne-Maartje Lemereis komt tot Jake Gyllenhaal en Zac Efron en Nicolaas Veul kan Calvin Harris nog toevoegen. Joe Jonas, Harry Styles, Tom Hiddleston en Travis Kelce, de laatste verovering van Taylor Swift, worden allen niet herkend. De Slimste Mens-galerij kwam voor Van de Wetering te vroeg, verklaart zij. „Ik ga binnenkort de biografie van Taylor Swift inspreken. Als ik dan terug mag komen en de vraag opnieuw mag doen…”

„We volgen op die manier het hele liefdesleven van Taylor Swift hè”, vertelt presentator Philip Freriks. „Ook al omdat zij er na elke relatie een lied aan wijdt.” Maarten van Rossen schuifelt ondertussen onrustig op z’n stoel, terwijl het enige Slimste Mens-jurylid daarin normaal gesproken toch altijd als een wassen beeld zit. Freriks: „Oh, kijk… Jij bent geheel op de hoogte daarvan, Maarten?”

Maarten van Rossem verkneukelt zich

Van Rossem: „Ja! Nou, niet dat ik die jongens kende natuurlijk. Behalve dan die Kelce, omdat dat recent is en in Amerika veel opzien heeft gebaard.” Voor zijn doen enthousiast: „Zij (Taylor Swift, red.) maakt een wraakzuchtig lied. Dat spreekt mij in hoge mate aan. Dat je aan zo’n relatie begint en… Kijk, bij Connie Palmen gaan ze dood, maar bij haar blijven ze leven. En dan maak je een wraakzuchtig lied over wat voor ongelooflijke ellendeling het is enzo. Bij het begin denkt ze waarschijnlijk al: ‘Ik ga dit noteren’…”

Dat liefdesleven van Taylor Swift en hoe zij daarmee omgaat, kan Maarten van Rossem heel wat beter bekoren dan pretparkbezoeken en kringverjaardagen zullen we maar zeggen. Ondertussen werd Nicolaas Veul de slimste mens van de dag. Maartje van de Wetering, onder meer met dank aan Taylor Swift, moest het in de dagfinale opnemen tegen Anne-Maartje Lemereis en dolf het onderspit. De actrice staat op weg naar de finaleweek hoog in de tussenstand, maar nog altijd is Herman van der Zandt ‘de grote man’.

De Slimste Mens kun je terugkijken via NPO Start.

