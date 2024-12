Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Het gaf veel stress dat mijn vader vroeger zo op de centen zat’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 29-jarige Alies, die een vader had die vroeger erg op de centen zat.

Naam: Alies (29)

Beroep: leerkracht in het basisonderwijs

Woonsituatie: single, huurwoning

Netto inkomen per maand: 3100 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn vader zat heel erg op de centen, bijna tegen het dwangmatige aan. We moesten boodschappen doen volgens een standaard lijstje en elke week werd er gekeken waar alle producten in de aanbieding waren – was iets ergens 5 cent per kilogram goedkoper, dan werd het dáár gehaald. En producten als wasmiddel en shampoo kocht hij groot in. We gingen nooit ver weg op vakantie, dat vond hij te duur. Thuis konden we ook prima gezellige dingen doen, zoals picknicken op een kleedje met een kan limonade en broodjes pindakaas. Het is niet dat hij alléén maar een gierige vrek was, hoor. Als we jarig waren kregen we mooie cadeaus en met Sinterklaas werd er ook niet lullig gedaan. Maar mijn vader had een bepaalde visie; hij wilde graag zo veel mogelijk geld sparen om zo snel mogelijk te kunnen stoppen met werken en dan alleen maar leuke dingen kunnen doen.”

Is dat ook gelukt?

„Helaas niet, want op 55-jarige leeftijd werd hij ernstig ziek en overleed hij vrij snel daarna – ik was toen 20. Met heel veel spaargeld op de bank, dat wel, maar zonder ooit écht van het leven te hebben genoten.”

Wat deed dat met jou?

„O, ik vond het afschuwelijk, ik had zó met hem te doen. Hij had zo’n duidelijk doel voor ogen. Alles was voor later, maar dat later eindigde voortijdig. Hij had met dat scenario gewoon geen rekening gehouden. Dat vond ik echt wrang. Tijdens zijn ziekbed zei hij wel dat zijn gespaarde geld nu voor ons was en dat we er maar goed op moesten passen – dan hadden wij er later wel iets aan.”

Hoe kijk jij nu tegen geld aan?

„Heel anders dan mijn vader. Ik zeg niet dat ik het geld nu over de balk smijt, maar ik geniet wel van het leven. Ga gewoon op vakantie, doe boodschappen zonder erbij na te denken en koop kleding als ik daar zin in heb of iets leuks zie hangen, of dat nou 50 of 150 euro kost.”

Het spaargedrag van je vader heb je dus niet overgenomen?

„Ik probeer echt wel wat te sparen, 200 euro per maand ofzo, maar ik heb met eigen ogen gezien dat ‘later’ geen vanzelfsprekendheid is. En ik denk ergens dat mijn vader er ook wel spijt van had toen hij zijn diagnose kreeg. Dat zei hij niet in zoveel bewoordingen, maar tijdens gesprekken zei hij wel dat hij zoveel mooie reizen nog had willen maken, hobby’s had willen beoefenen, léven. Een gedachtegoed dat ik dus wel deel.”

Stelling: Geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Niet zozeer geld, wel wat je ermee kunt doen. Je kunt natuurlijk in je eentje gaan shoppen, eten, naar een festival gaan of op vakantie, maar het is toch veel leuker om dat met vrienden of familie te doen? Wat dat betreft is alleen maar alleen.”

Slotvraag: Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ik denk vooral dat je er dan niet meer over nadenkt, geen geldzorgen hebt en dat dat gelukkig maakt. Want hoewel mijn vader echt geen geldzorgen had – hij potte juist behoorlijk wat op – zat geld altijd in de weg, omdat dingen duur waren. Ik vond dat als kind best stressvol. Het was wel verstandig en volwassen van hem, maar geld was altijd een ‘ding’. Als dat wegvalt, dan ben je onbezorgder, gelukkiger. Dus ja, indirect maakt geld gelukkig.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

