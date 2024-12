Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook Jay-Z beschuldigd in P. Diddy-zaak, dit is waarom

Rapper P. Diddy zit momenteel vast vanwege het proces dat hem staat te wachten in mei. De rapper wordt in verband gebracht met een hele hoop misdrijven. Maar inmiddels klinkt ook de naam van rapper Jay-Z in deze zaak.

Rapper P. Diddy, die voluit Sean Diddy Combs heet, is momenteel groot nieuws in binnen- en buitenland. Aan zijn naam kleeft namelijk een groot schandaal omdat de rapper in verband wordt gebracht met seksueel misbruik, mensenhandel, drugs en meer misdrijven. Meer dan 120 slachtoffers hebben zich inmiddels gemeld, waaronder ook minderjarigen.

Naast P. Diddy nu ook Jay-Z beschuldigd

Maar rondom de naam Diddy klinken meer bekende artiestennamen. Veel van de aantijgingen zouden plaats hebben gevonden op de zogenoemde Freak Off-feestjes van Diddy, waar menig bekend Hollywood-ster verscheen. En nu wordt inmiddels ook rapper en ondernemer Jay-Z, die voluit Shawn Carter heet, beschuldigd in een civiele rechtszaak. Het zou gaan om een verkrachting van een 13-jarig meisje, samen met Diddy.

Deze vermeende verkrachting zou hebben plaatsgevonden in 2000, schrijft het Amerikaanse NBC. Dit zou volgens de anonieme aanklager zijn gebeurd nadat ze naar een afterparty van de MTV Video Music Awards werd gereden.

Rechtszaak in mei

De rechtszaak waarin deze verkrachting wordt behandeld, werd oorspronkelijk in oktober aangespannen tegen Diddy. Maar zondag werd de rechtszaak opnieuw aangespannen en dit keer is dus ook Jay-Z daarin betrokken.

Tegen Diddy liggen tientallen beschuldigingen van seksueel wangedrag. Hij zit momenteel vast, in afwachting van zijn proces dat in mei van start gaat. Dit is de eerste rechtszaak waarin een andere bekende verdachte wordt genoemd.

Bootfeest van P. Diddy

Eerder vertelde The Real Housewives of Amsterdam–gezicht Maria Tailor in haar podcast dat zij als jong model ooit op zo’n feest van Diddy belandde. Ze kwam in het Franse Cannes met andere Nederlandse modellen op een bootfeest terecht dat van Diddy bleek te zijn. Tailor vertelde over de rare sfeer en jonge meiden die daar rondliepen. Overigens heeft ze de rapper zelf destijds niet gezien. „Het jacht was van Diddy en Usher was daar ook.” Het voormalig model begaf zich vaker in dat soort kringen en ontmoette daar ook onder meer Beyoncé en Jay-Z, vertelt ze.

