Journalist vindt Danse Macabre leuk en dat vinden X’ers belachelijk, Humberto doet hele uitzending vanuit de Efteling

Politiek journalist Thomas van Groningen heeft gisteren als Efteling-fan blij als een kind in de nieuwe attractie Danse Macabre gezeten. Op X geeft hij 5 sterren. Mag niet, vinden andere X’ers. Die kunnen vanavond hun lol op: want talkshow Humberto zet z’n tafel speciaal bij de Danse Macabre neer.

Voor wie nu denkt: Danse Watte? Efteling? De Danse Macabre is de nieuwste trekpleister van het Brabantse pretpark, waaraan volgens de Efteling „twee jaar lang dag in dag uit gewerkt is”. Journalisten mogen morgen een proefrit maken. Vanaf donderdag is het griezelen geblazen voor de bezoekers.

Stijgen, kantelen en dalen in Danse Macabre

Danse Macabre, de opvolger van Het Spookslot, laat bezoekers dansen op de muziek van het gelijknamige muziekstuk. Op een grote draaischijf van 18 meter doorsnee, met daarop zes kleinere draaischijven, staan zes koorbanken. Daarin kunnen 108 bezoekers per keer plaatsnemen. De grote draaischijf stijgt, kantelt, daalt en draait als een munt rond voordat deze plat valt. Het spectaculaire ritsysteem van Danse Macabre wordt ‘uniek in de wereld’ genoemd en maakt zijn debuut dus in de Efteling in Kaatsheuvel. Het 20 meter hoge attractiegebouw ligt in een compleet nieuw mysterieus themagebied van 17.000 vierkante meter met horeca, retail en bijpassend entertainment. De naam daarvan: het Huyverwoud.

Metro schreef twee jaar geleden al over de Danse Macabre: ‘Dit geheel kan de bezoekers laten zwieren op het klassieke muziekstuk, geeft soms kriebels, soms een kick, maakt soms dol en heeft verticale verrassingen.’

Thomas van Groningen maakte alvast kennis

Leuk, dacht politiek verslaggever Thomas van Groningen, die je elke vrijdag op tv kunt zien in Café Kockelmann en eerder ook bij Vandaag Inside en in talkshow Op1. Hij is, zo vertelt hij op X, abonnementhouder en mocht alvast kennismaken met Danse Macabre. Op het social media-platform is hij lyrisch:



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Net een preview van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre bezocht. Het is echt het beste wat de Efteling in decennia heeft gebouwd. Ken in Europa niets wat hier bij in de buurt komt. Vijf sterren. Woensdag de opening, donderdag kan iedereen er in. Ga dat zien. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) October 28, 2024

Kritiek: ‘Niet alleen een ijdeltuit’

Een politiek journalist die z’n mening gaat geven over / reclame voor een Efteling-attractie gaat maken? Dát kan écht niet, vinden sommige mensen op X. Leuk, zo’n tweet van een man die genoot in z’n vrije tijd, zou je ook kunnen zeggen. Maar dat gaat er bij de X’ers niet in. Ene Cogito met ‘looking for humanity‘ in zijn bio: „Een inzicht in de infantiele geest van Thomas. En deze man wordt gevraagd om het volwassen politieke debat te duiden in ons land. Niet alleen een ijdeltuitje, ook nog eens een kleuter. Ga wat anders doen man.” En Jan: „Journalistiek zwaargewicht die reclame gaat maken voor de Efteling. Dan is er iets aan de hand.”

Thomas van Groningen wordt overigens niet overspoeld met alleen maar negatieve reacties (waarop hij rustig en gevat reageert). Hij kreeg ook bijval en bedankjes voor de tip. Iemand anders houdt het niet bij het onderwerp Danse Macabre: „Een gezin dat rond de armoedegrens leeft kan een maand niet eten als het naar de Efteling gaat.”

Eftelingfans Snollebollekes en Francis van Broekhuizen

Wie het ongetwijfeld wel over Danse Macabre gaat hebben, is Humberto Tan. X’ers kunnen hun ‘lol’ op, want hij zet zijn talkshow-tafel vanavond namelijk bij de nieuwe attractie neer (iets heel anders dan gisteren, toen het over noodhulp in Gaza ging). In Humberto schuift onder meer Rob ‘Snollebollekes’ Kemps, zelf een Brabander, aan. Ook Francis van Broekhuizen en Jeroen Verheij, de ontwerper van Danse Macabre, zijn te gast. Kemps en Van Broekhuizen zijn Eftelingfans, net als Thomas van Groningen.

Humberto Tan praat met Jeroen Verheij over hoe het ontwerp van de attractie tot stand is gekomen en met ‘griezelprofessor’ Peter Nikken, die onderzoek deed naar het nut van griezelen. X’ers – wedden dat ze tóch kijken? – zullen weer met het toetsenbord in de aanslag zitten.

