Vorig jaar al signalen dat EBI-gevangen via wc’s communiceerden

In december vorig jaar waren er al signalen dat gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught via de waterkanalen van de toiletten konden communiceren. Dat signaal is door de Dienst Justitiële Inrichtingen onderzocht en er zijn „in de maanden daarna fysieke maatregelen getroffen”, zei staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) woensdag in een debat over het gevangeniswezen en tbs. Zij is zelf pas vorige week geïnformeerd, nadat dit nieuws in de media was verschenen.

„Er is veel onrust de laatste tijd binnen de EBI, ik wil daarom sneller en uitgebreider geïnformeerd worden”, zei ze. Of gedetineerden momenteel nog ongeoorloofd met elkaar kunnen communiceren, kan de staatssecretaris niet zeggen. „Een deel van de gedetineerden probeert van alles om ongeoorloofd met de buitenwereld te communiceren en de DJI doet er alles aan om dat tegen te gaan.”

Advocaat Hakan Külcü bracht vorige week naar buiten dat „zeker de afgelopen anderhalf jaar” contact was geweest tussen meerdere gedetineerden via de toiletten. Wie er contact hadden, is niet toegelicht. In de EBI zitten onder anderen Ridouan Taghi, zijn zoon Faissal en Willem Holleeder.

De DJI liet direct al weten „niet in te kunnen gaan op specifieke situaties” vanwege de veiligheid in de EBI. Maar: „Er wordt continu alles aan gedaan om contact te vermijden tussen gedetineerden van wie op basis van informatie van DJI, OM en politie is besloten dat ze geen contact met elkaar mogen hebben.”

ANP

