Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mensen boos op Doutzen Kroes vanwege post over kanker: ‘Domme doos’

Voormalig model Doutzen Kroes is afgelopen jaren veel onder de aandacht gekomen vanwege haar opvallende uitspraken. Ze wordt door sommige media zelfs ‘complotinfluencer’ genoemd. Nu is het weer raak: Kroes deelt in haar instastory een post waarop te lezen is dat een wandeling door het bos goed werkt tegen kanker. Dit raakt bij veel mensen een gevoelige snaar.

„Volgens Doutzen Kroes had ik mijn doodzieke echtgenoot meer naar het bos moeten slepen…”

‘Klap in het gezicht’

In de post die ze heeft gedeeld is te lezen: ‘Het bos bezoeken kan ervoor zorgen dat er een grote stijging te zien is, in zowel het aantal als de werking van natuurlijke ‘killercells’. Die cellen zijn een van de manieren waarop ons lichaam kanker tegengaat.’ Ze zette er een emoji met een duimpje omhoog bij. Ondanks dat noch de post noch Kroes suggereert dat het de ziekte hierdoor volledig genezen kan worden, schiet de post bij velen totaal in het verkeerde keelgat: „Het is een klap in het gezicht van iedereen die aan kanker lijdt of iemand eraan verloren heeft”, schrijft iemand op Twitter. Iemand anders stelt: „Ze baseert zich met dit plaatje op een oud onderzoek gehouden onder een handjevol mensen en de beweringen zijn niet bewezen. Ze deelt het met acht miljoen volgers. Dat is kwalijk.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ah, dus Doutzen heeft nu te horen gekregen dat dingen als kanker gewoon opgelost kunnen worden met een boswandeling.. Griebus.. Hoe.. Ver.. Kun.. Je.. Zakken… Kun je je ook maar enigszins voorstellen hoe boos ik hier om kan worden nadat mijn moeder hier aan is overleden?! — Herald Becker (@heraldbecker) November 7, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgens Doutzen Kroes had ik mijn doodzieke echtgenoot meer naar het bos moeten slepen……😡 pic.twitter.com/aWNMLXa2By — Els (@ElsvanBruggen) November 7, 2022

Nog meer kritiek op Doutzen Kroes

Afgelopen weekend werd Kroes nog besproken in Jinek. Het ging daar over complotdenker David Icke. Tafelgast Özcan Akyol was teleurgesteld dat invloedrijke figuren, zoals Kroes, die 8 miljoen volgers heeft, hun support geven aan Icke. Kroes stelde in haar story dat ze het belachelijk vindt dat iemand niet naar Nederland mag komen vanwege zijn mening. Özcan: „Zij kan wel zo framen alsof die man… Freedom of speech en weet ik veel wat, maar het is gewoon antisemitisme en in Nederland hebben we gezegd dat dat strafbaar is. Het klopt dus ook niet, wat ze zegt.” De de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ontzegde Icke toegang tot Nederland omdat „het niet ondenkbaar is dat zijn komst naar de demonstratie zal leiden tot een verstoring van de openbare orde, bijvoorbeeld door een confrontatie tussen demonstranten en tegendemonstranten”.