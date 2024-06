Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gover Meit doet ‘rustiger aan’ na Songfestival in Malmö: ‘Ontzettend gestalkt en lastiggevallen’

Voor het eerst sinds de diskwalificatie van Joost Klein heeft Gover Meit, ook wel bekend als Stefano Keizers, gesproken over het Eurovisie Songfestival. Meit ging als creative director mee naar het spektakel in het Zweedse Malmö, maar had daar niet de tijd van zijn leven.

Integendeel: voor de camera van RTL Boulevard noemt Meit het een „zware periode”.

Het Eurovisie Songfestival ging dit jaar over veel meer dan alleen muziek. De (politieke) spanningen begonnen al vóór dat het liedjes spektakel überhaupt begon, door de deelname van Israël. In Malmö zelf kwamen die spanningen tot een hoogtepunt, toen de Nederlandse deelnemer Joost Klein gediskwalificeerd werd vanwege een incident met een cameravrouw.

De diskwalificatie van Klein trok als het ware een beerput open. Meerdere deelnemers en betrokkenen stapten naar voren en klaagden over een onveilige werksfeer. Ze wezen hierbij vooral naar de European Broadcasting Union (EBU), die afgelopen week aankondigde een onderzoek te doen naar haar eigen organisatie, vanwege de vele klachten.

Ook Nederland heeft geklaagd over een onveilige werksfeer. Zodanig, dat Nederland zelfs de deelname van volgend jaar betwijfelt. „Tot het moment dat AVROTROS vertrouwen heeft dat structurele aanpassingen genomen worden om de artiesten en hun muzikale boodschap weer centraal te stellen, houden we deelname aan het Songfestival in beraad”, aldus de omroep vorige week.

Het leven zuur gemaakt

Nu stapt ook Meit naar voren. Hij wijst vooral de vingers naar de aanwezige verslaggevers, waaronder ook die van RTL Boulevard. Zij zouden hun het leven „zuur hebben gemaakt”. „We zijn zo ontzettend gestalkt en lastiggevallen. Vooral door RTL Boulevard. Maar ook wel door de hele media, we moeten gewoon weer eventjes bijkomen van alle heftigheid en ook wel van de paniek die journalisten ons hebben gebracht.”

Meit zegt dat er „continu” mensen hem in zijn „privésfeer” stonden te filmen. „Dat is gewoon geen prettig leven, dus ik doe het weer even rustiger aan.” Over de Klein-situatie houdt Meit zich stil. „Het gaat denk ik nog wel even duren voordat we vrijuit mogen praten.”

