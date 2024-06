Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Ochtendspits: ‘Geen ontbijt, wel een goed boek’

Of je nou uitgebreid de tijd neemt om te douchen en ontbijten of elke dag een race tegen de klok voert om op tijd op je werk te zijn, iedereen heeft een ochtendroutine. In Metro’s rubriek De Ochtendspits vertelt een Metro-lezer daar elke week over. Deze week: Cindy, die ‘s ochtends uitgebreid de tijd neemt om te lezen.

Naam: Cindy Hendriksen (45)

Beroep: pedagogisch medewerker bij een kinderopvang

Woonsituatie: samenwonend

Moet op werk zijn om: om half 8 óf om half 9

06.00 – Mobiele catch-up

„Afhankelijk van hoe laat mijn werkshift begint, zet ik de wekker om 06.00 óf 07.00 uur. Wat ik als eerste doe? Mijn telefoon pakken! Ik open Instagram en bekijk steevast de eerste twee foto’s in mijn feed. Vervolgens lees ik de eerste drie nieuws-headlines. Meer niet, het is puur om te kijken of er iets heel erg boeiends is gebeurd dat ik moet weten – vaak is dat niet zo.”

06.05 – Koffie met een goed boek

„Mijn dag start steevast met koffie, ik vind het zálig. Ik drink verder ook weinig anders; fris en thee vind ik niet lekker. Ontbijten doe ik ook niet, maar voor koffie kun je me dus letterlijk wakker maken. En geloof het of niet, maar als ik die koffie heb gezet, ga ik rustig een halfuur op de bank zitten lezen, op mijn e-reader.

Wat ik lees? Van alles: romcoms, historische romans, thrillers… Momenteel zit ik in een spannende detective. Zolang het maar fictie is en niet te ingewikkeld, want lezen moet vooral ontspannend zijn. Ik ben hoe dan ook gek op boeken, dus dat ochtendmoment is voor mij heilig. Héél even in alle rust zitten, voor de drukte op mijn werk – met gemiddeld zo’n dertig peuters – begint.

06.30 – Efficiënt douchen

„Ik heb nooit lang nodig onder de douche, slechts een paar minuten. Ha, ik poets zelfs mijn tanden onder de douche – dan kan ik er twee minuten langer onder staan. Ik heb geen elektrische tandenborstel trouwens, daar gaat mijn neus van kriebelen.”

06.35 – Make-up

„Heb ik niet lang voor nodig, maximaal anderhalve minuut. Ik doe mijn wenkbrauwen, breng wat mascara aan en klaar ben ik.”

06.37 – Geen kledingstress

„Sinds een jaar of twee dragen we speciale werkkleding, dus ik hoef alleen maar uit een roze of paarse variant van mijn werkshirt te kiezen. Ik vind dat eigenlijk wel fijn: het scheelt een hoop kledingstress!”

06.40 – Veel te vroeg

„Ik ben steevast te vroeg klaar met mijn ochtendroutine, meestal heb ik nog 35 minuten of meer over – en ik doe er zeven minuten over om op mijn werk te komen. Toch stap ik dan al in de auto. Heerlijk om daar even te landen, wat werkspullen klaar te zetten en nog een kop koffie te drinken. Daarna ben ik helemaal klaar voor alle kinderen die komen!”

Wat sla je echt nooit over?

„Het zal je niet verbazen, maar koffie hoort er voor mij bij in de ochtend. Eigenlijk de hele dag, haha.”

Zou je ochtendritueel er anders uitzien als je niet hoefde te werken?

„Nee, want ik ben een ochtendmens en sta altijd vroeg op. Ik zou alleen véél langer gaan lezen, en dan lekker in mijn pyjama blijven zitten.”

Wat is jouw stressniveau op een schaal van 1 tot 5?

„Nul! Mijn ochtenden zijn heerlijk relaxt, alsof het elke dag zondag is.”

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties