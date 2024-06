Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slecht weer opkomst: code geel in meerdere provinces vanwege harde windstoten

De zomer begint over een kleine twee weken, maar daar is vandaag door het slechte weer niet veel van te merken. In delen van Nederland geldt vandaag code geel vanwege harde windstoten. Er kunnen daarnaast stevige buien vallen en het kan gaan onweren.

De code geel geldt op dit moment voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.

Harde windstoten

Het gaat in de loop van de middag in het westen hard waaien, zo meldt het KNMI. In Zeeland en Zuid-Holland hebben de windstoten vanuit het noordwesten een snelheid van 80 tot 100 kilometer per uur. In Noord-Holland en het westen van Brabant waait het met windstoten van 75 tot 90 kilometer iets minder hard.

De windstoten kunnen hinder opleveren voor fietsers, vrachtwagens en auto’s met een aanhanger of caravan. Ook is er kans op overlast bij buitenactiviteiten zoals (water)sport en evenementen, vooral in tenten, aldus het weerinstituut.

Slecht weer

Het weer blijft vandaag slecht, met koude temperaturen en veel regen, zegt het KNMI op X. De windstoten gaan gepaard met enkele stevige buien, waarbij het mogelijk kan onweren. Naar verwachting neemt de wind in de loop van maandagavond af. De temperatuur komt in het noorden niet boven de 11 graden uit en in het zuiden niet boven de 14 graden.



Wisselvallig

Ook morgen wordt het weer niet veel beter. Zo kletsnat als vandaag wordt het gelukkig niet, maar er zijn volgens Weeronline wel flink wat buien mogelijk. Tussen de buien door is het wel droog en krijgt zelfs de zon ruimte om een beetje te schijnen. Met temperaturen tussen de 14 en de 17 graden blijft het fris voor de tijd van het jaar.

Het wisselvallige weer blijft de hele week nog aanwezig. De temperaturen gaan wel iets stijgen, naar rond een graad of 20, maar dagelijkse buien blijven het weerbericht domineren. Vooral in het weekend kunnen de buien mogelijk ook gepaard gaan met wat onweer.

