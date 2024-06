Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederland doet mogelijk niet mee aan komend Eurovisie Songfestival, dit is waarom

AVROTROS, die de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival verzorgt, heeft nog niet besloten of Nederland de volgende editie weer meedoet. Dat laat de omroep donderdag weten in een verklaring over het onderzoek van de EBU naar klachten over een onveilige sfeer bij het evenement. EBU, de Europese koepel die het festival organiseert, moet van de Nederlandse delegatie eerst een aantal veranderingen doorvoeren.

„Tot het moment dat AVROTROS vertrouwen heeft dat structurele aanpassingen genomen worden om de artiesten en hun muzikale boodschap weer centraal te stellen, houden we deelname aan het Songfestival in beraad”, aldus de omroep. De Nederlandse deelnemer, Joost Klein, werd dit jaar voor de finale gediskwalificeerd vanwege een incident achter de schermen met een cameravrouw. De Nederlandse delegatie noemde het besluit van EBU direct „disproportioneel”.

Dit standpunt is niet veranderd, aldus AVROTROS. De Nederlandse delegatie vraagt begrip voor het feit dat „nog niet alles openbaar gemaakt kan worden. Het onderzoek van het incident na afloop van het optreden van Joost Klein in de tweede halve finale is nog in behandeling bij het Zweedse Openbaar Ministerie. Gedurende dit onderzoek kunnen we helaas niet inhoudelijk ingaan op de details, de toedracht en de afwikkeling van dit incident omdat dit het onderzoek zou kunnen beïnvloeden.”

Toegenomen druk

De omroep heeft van de EBU (European Broadcasting Union) een verzoek gehad om mee te werken aan het onderzoek en zal dat ook doen. AVROTROS stelt wel met klem „van mening te zijn dat een breder, diepgravend en echt onafhankelijk onderzoek nodig is om structurele problemen te adresseren. Niet alleen de werkwijze van de organisatie in Malmö en de EBU”, maar ook „de regels/procedures en beroepsmogelijkheden bij klachten en de toegenomen druk op de artiesten en delegaties in aanloop naar en tijdens het Songfestival zouden onderwerp van onderzoek moeten zijn door een erkend en onafhankelijk onderzoeksbureau.”

EBU was de afgelopen dagen niet bereikbaar voor een nadere toelichting op het aangekondigde onderzoek.

ANP

