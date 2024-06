Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld besparen via de cashback-functie van Tikkie: zo werkt het

De Tikkie-app veroverde onze harten door dingen als rekeningen delen en geld voorschieten pijnloos en simpel te maken. Maar wist je dat je ook op een andere manier geld kunt besparen met de app? Zo werkt de cashback-functie.

De betaaldienst zag het levenslicht in 2016 en is regelmatig voer voor discussie.

Wat is cashback?

Bij een cashbackwebsite, -app of -functie krijg je geld terug op aankopen die je doet. In eerste instantie betaal je de volle mep, maar later wordt het bedrag (of een deel daarvan) teruggestort. Klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet. Merken hopen hiermee bepaalde producten onder de aandacht te brengen. Hun doel is dat je het product na de actie vaker koopt. Het is dus niet zo dat je zomaar op elke aankoop geld terug kunt vragen, maar er zitten genoeg producten bij die iedereen gebruikt.

Sommige apps geven ook een deel van het totale boodschappenbedrag terug. Dit is meestal maar een paar cent, maar dat kan – als je het een beetje serieus aanpakt – toch aardig oplopen.

💶 Recordhoeveelheid tikkies in 2023 Nederlanders betaalden in 2023 een recordhoeveelheid van 150 miljoen tikkies, in totaal goed voor 6,6 miljard euro aan overschrijvingen.

Hoe werkt de cashbackfunctie van Tikkie?

Tikkie heeft dus ook zo’n cashbackfunctie. Het fijne is dat je de app als het goed is al hebt ingesteld en je dus geen extra gegevens meer hoeft in te vullen. Zo werkt het:

Klik onderaan in het menu van de Tikkie-app op ‘Deals’ om de huidige deals te bekijken. Koop het actieproduct in de winkel. Neem de kassabon mee naar huis. Ga weer naar de app en klik bij het product op ‘Probeer gratis’. Klik op ‘Scan je bon’. Als we Tikkie mogen geloven, staat het geld binnen vijf seconden op je rekening.

Voorbeelden van producten die je met de cashbackfunctie van de Tikkie-app gratis kunt proberen zijn shampoo, yoghurt, kauwgom en maandverband. De winkels waarin je de producten kunt kopen zijn onder meer Albert Heijn, Jumbo en Kruidvat. Alle deals zijn tijdelijk, dus het aanbod wisselt steeds.

