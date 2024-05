Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside-tafel in een deuk om man in het publiek: ‘Broer van Frans Timmermans’

Er is veel gaande in het politieke landschap: er is een nieuw kabinetsakkoord, waarover sommige partijen als Partij voor de Dieren schande spreken, en andere partijen, zoals de SGP, wel blij mee zijn. Maar Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), zit die nou uit wanhoop bij Vandaag Inside in het publiek, of is het toch z’n broer?

Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp vinden de gelijkenis in ieder geval opvallend en liggen meermaals tijdens de uitzending volledig in een deuk.

‘Hans Timmermans’ in Vandaag Inside-studio

Goed, wat er precies in het kabinetsakkoord staat, legde Metro je al uit. Maar bij Vandaag Inside viel opeens een bijzondere gast op. Johan Derksen zit midden in een pleidooi over NSC-leider Pieter Omtzigt, wanneer een man in het publiek de aandacht trekt. René van der Gijp giert het inmiddels al uit: „Hele sympathieke man”, en dat klopt inderdaad, de man is één en al glimlach en zwaaien. „Deze meneer giert het uit”, aldus Genee.

Volgens Derksen mag deze meneer wel blijven „want hij lacht ook als er helemaal niks te lachen is”. De meneer in kwestie roept even later dat hij ‘helemaal uit Limburg’ komt. Gedurende de aflevering checken de tafelheren meermaals bij de man in kwestie, of hij een onderwerp om te lachen vindt of niet. „Applaus stel ik ook op prijs”, tipt Derksen hem. „Is goed Johan!”, komt de vrolijke reactie.

Dan gaat er een lampje branden bij Wilfred Genee: „Is dit familie van Timmermans? Hij lijkt wel een beetje op Fransie, als je ‘m zo ziet. Het is de broer van Frans! Hans, leuk dat je er bent!” De volledige studio ligt volledig dubbel, en dat gebeurt tijdens de aflevering meerdere keren. Deze ‘Hans Timmermans’ kan er zelf gelukkig ook hartelijk om lachen en lijkt zelfs de tijd van z’n leven te hebben.

Je kunt de fragmenten met ‘Hans Timmermans’ hier terugkijken:

