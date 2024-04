Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Megan uit Temptation en Ex on the Beach krijgt voorwaardelijke celstraf en geldboete: dit heeft ze op haar kerfstok

Realitygezicht Megan Desaever (24), die je wellicht kent van Ex on the Beach en Temptation Island, krijgt een voorwaardelijke celstraf en geldboete. Dat heeft de rechter vandaag besloten.

Momenteel is Megan te zien in het nieuwste All Stars-seizoen van Ex on the Beach. Maar in België verschijnt het realitygezicht vandaag vooral in het nieuws vanwege haar rechtszaak.

Megan Desaever verwikkeld in belastingschandaal

Zowel Megan als haar vader werden veroordeeld. Haar vader heeft inmiddels al het nodige op zijn kerfstok en kreeg zijn 36ste veroordeling binnen.

De realityster raakte in 2023 verwikkeld in een belastingschandaal. In een interview met het Nederlandse Rumag biechtte ze namelijk op dat ze geen belasting betaalt over haar OnlyFans-inkomsten. En die eerlijkheid werd afgestraft, want het gerecht startte een onderzoek naar de mogelijke belastingfraude.

Nog een onderzoek naar horecazaak Megan en vader

Tegelijkertijd liep er ook een gerechtelijk onderzoek naar het bedrijf van Megan en haar vader. De twee runden namelijk een, inmiddels failliet verklaarde, cocktailbar in Oostende. De horecazaak die van Megans vader was, stond op naam van Megan.

Meer familieleden bewandelden overigens het criminele pad. Zo werd ook Megans broer in Denemarken veroordeeld tot negen jaar celstraf. Hij was bezig met een transport vol amfetamines.

Dubieuze constructies en sjoemelen met coronasteun

En vader Desaever maakte zich eerder al vaker schuldig aan frauduleuze praktijken met zijn horecazaken. Het leverde hem al een acht maanden lange celstraf en een beroepsverbod op. Maar daar had ‘papa’ Desaever na zijn vrijlating lak aan.

Door zijn dochter op papier bedrijfsleider te maken, kon vader toch verdergaan met zijn werkzaamheden. Destijds was Megan net bekend door haar deelname aan Temptation Island. Megan zou hebben toegegeven dat deze constructie door haar vader bedacht was en ze zou hier een zakcentje aan hebben verdiend. Maar later bleek dat ook de coronacrisis een ‘kans’ voor de Desaevers was. De twee kregen namelijk coronasteun, waar ze allebei geen recht op hadden.

Voorwaardelijke celstraf en boete

De twee werden beschuldigd van sociale fraude en oplichting. Vader en dochter schroomden niet om elkaar de schuld te geven. Maar de inspecteur zette ook vraagtekens bij de luxe levensstijl van Megan, waar ze graag mee op haar social media-kanalen pocht. Zo zou Megan van 4052 euro per week in Dubai leven.

Vader en dochter schroomden niet om elkaar een hoop te verwijten. Megan zou emotioneel gechanteerd zijn door haar vader en onder druk de onderneming op haar naam hebben gezet. Maar de rechter toonde weinig begrip voor het „economische misbruik” dat Megan zou zijn overkomen.

Megan krijgt tien maanden cel voorwaardelijk en een boete van 8000 euro opgelegd. Haar vader krijgt uiteindelijk vijftien maanden cel en eveneens 8000 euro boete. Aan het beroepsverbod wist hij te ontsnappen. Samen moeten ze ook ruim 86.000 euro aan onterecht ontvangen steun en subsidies terugbetalen. Het fiscale onderzoek dat over Megans Only Fans-inkomsten gaat, is nog steeds bezig.

