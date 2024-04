Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VI-gezichten vissen bij oud-topman geheime dienst naar staatsgeheimen

Pieter Cobelens, de oud-topman van de geheime dienst, schoof gisteravond aan bij Vandaag Inside. En daar konden de VI-gezichten het niet laten om naar zijn voormalige baan en staatsgeheimen te vissen.

Pieter Cobelens is voormalig Directeur Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst en heeft te maken gehad met een hoop staatsgeheimen. VI-gast en Telegraaf-journalist Wouter de Winther is daar toch wel benieuwd naar en vraagt hem op de man af: „Weet jij nog dingen die, als je ze nu zou vertellen, groot nieuws zouden zijn?”

VI-gezichten vragen Pieter Cobelens naar staatsgeheimen

„Absoluut”, reageert Cobelens. „Vertel er eentje dan? Kom op”, grapt Wilfred Genee. Waarna René van der Gijp moet schaterlachen. Maar De Winther probeert toch verder te vissen. „Heb je je weleens versproken?”, vraagt de journalist. „Niet dat ik weet”, aldus Cobelens. Hij legt uit dat hij zijn hele carrière al met staatsgeheimen te maken heeft. Niet alleen als MIVD-directeur, maar ook toen hij nucleair officier was.

„Bij de inlichtingendienst is het redelijk extreem. Ik kon tegen mijn vrouw alleen zeggen dat ik in het buitenland was. Maar als ik naar Afghanistan of Irak ging onder moeilijke omstandigheden, kon ik dat niet zeggen. Ook als ik terugkwam en een geweldige succesvolle operatie had uitgevoerd niet. Het is best ingewikkeld om dat in te tomen”, aldus Cobelens.

Cobelens legt uit dat in een briefing aan de medewerkers wordt uitgelegd wat ze wel en niet mogen doen. „Daar houden we ze zich wel aan. Want als dingen lekken, liggen er hele operaties op straat.”

Geheime dienst houdt een hoop ‘geheim’

„Noem eens een voorbeeld van wat je niet mag vertellen?”, sart Genee opnieuw. „Ik wil het je wel vertellen, maar je weet wat de consequentie is. Dan moet ik je direct daarna vermoorden.”

Daarna vraagt Cobelens aan De Winther of hij het moeilijk vindt om zijn bronnen geheim te houden. Maar dat is volgens de journalist niet hetzelfde. Hij kan het met de bronnen zelf of zijn collega’s daar toch wel over hebben. „Het lijkt mij heel lastig om onder hele grote druk en stress je te moeten beheersen. En je denkt: ‘Mensen zouden eens moeten weten hoe het echt zat'”, aldus De Winther.

‘Kost mensenlevens’

Dat klopt volgens Cobelens. „Je wordt regelmatig aangevallen en kunt jezelf dan niet verdedigen. Maar ik kan me diverse situaties herinneren dat als ik daarmee in de openbaarheid zou gaan komen, dan kost dat mensenlevens. Van je eigen mensen die bepaalde opdrachten doen. Of dat operaties worden uitgevoerd om hele belangrijke gegevens boven water te halen, waarbij je in donkergrijs gebied hebt gewerkt. Je weet dat dat gewoon niet kan. Daar moet je ingetogen in zijn.”

Eerder onthulde Follow The Money dat Nederlandse geheime diensten, de AIVD en MIVD, meer bevoegdheden krijgen door een nieuwe wet. Oud-toezichthouder Bert Hubert nam na die beslissing ontslag. Daarna deelde hij, als een soort Edward Snowden, wat er binnen de geheime dienst bekokstoofd wordt. „Het plan is om het hele land af te luisteren.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

Reacties