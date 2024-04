Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waar blijft de zon deze lente? Komende week eindelijk beter weer voorspelt, woensdag lokaal 25 graden

Na een frisse maand april, lijkt het erop dat we eindelijk echt lenteweer krijgen. Komende week stijgt het kwik op de meeste plekken tot meer lente-achtige temperaturen van rond de 20 graden. Ook wordt het de komende dagen een stuk droger en zonniger.

Wie vandaag naar buiten kijkt ziet op de meeste plaatsen nog een grijze lucht. In het noordwestelijk kustgebied geldt zelfs code geel vanwege zware windstoten van tussen de 75 en 85 kilometer per uur. Maar vanaf morgen wordt het beter, zo voorspelt Weeronline.

Lokaal temperaturen van 25 graden mogelijk

De overvang naar mei verloopt volgens de weerdienst een stuk warmer, en met meer zon ten opzichte van april. De temperatuur ligt de komende week rond de 20 graden en in het oosten van het land kan dit zelfs oplopen tot een zomerse 25 graden. In de kustgebieden wordt het naar verwachting juist een paar graden kouder.

Morgen begint de dag zonnig, maar kunnen er in de middag stapelwolken ontstaan. ’s Avonds kan er hier en daar een bui vallen. Het wordt dan gemiddeld 20 graden. Dinsdag verloopt een klein beetje warmer, met gemiddeld 21 graden. Wel is het dinsdag minder zonnig en is aan het eind van de middag kans op onweer.

Het beste lenteweer wordt op woensdag voorspelt. De zon schijnt naar verwachting flink en lokaal kan het kwik oplopen tot zo’n 25 graden. Wel kan het ook woensdagavond flink gaan onweren, waardoor het buiten broeierig aan kan voelen.

Snel weer een einde aan mooi lenteweer

Aan die hoge temperaturen komt overigens weer snel een einde. Na woensdag wordt het naar verwachting weer een stukje kouder. Hoeveel de temperatuur daalt is nog niet helemaal zeker, meldt Weeronline. Naar verwachting ligt de temperatuur op Bevrijdingsdag rond 15 graden. Gemiddeld voor de tijd van het jaar is 15 tot 18 graden.

Ook na volgende week blijft het kouder dan normaal is voor de tijd van het jaar. Van echt lekker lenteweer valt dan ook niet te spreken want het blijft wisselvallig met een mix van wolken, zon en buiten. Pas na de tweede helft van mei lijkt de lente dip écht voorbij. Aan het eind van de maand wordt het naar verwachting dan ook een beetje warmer dan normaal en wordt het droger en zonniger.

Vorige Volgende

Reacties