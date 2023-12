Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit kost een overnachting in de Amsterdamse B&B van Joshua uit Winter Vol Liefde

Het smeuïge programma Winter Vol Liefde is in full swing. We volgen de liefdesverhalen van Edith, Marco, Saul, Guido en natuurlijk Benjamin. Anders dan bij B&B Vol Liefde, heeft nu niet iedere kandidaat een B&B, maar wonen ze ‘gewoon’ in een winters land. Maar naast Edith en Marco, is er ook een gast die (in Amsterdam) een bed & breakfast bezit. We hebben het natuurlijk over Joshua. Maar wat kost het nou om een nachtje bij hem te slapen?

In Winter Vol Liefde nodigt de 26-jarige Benjamin Joshua uit om te komen logeren en dat gaat eigenlijk gelijk wel goed. Als Joshua een beetje zijn gemak houdt, dan.



Misschien ken je het gezicht van Joshua al en dat kan, want eerder deed hij mee aan een ander programma. Namelijk aan het programma Bed & Breakfast op OmroepMAX. Hij heeft zelf in het programma al aangegeven ondernemer te zijn en een eigen (je raadt het niet) bed & breakfast te hebben. In de aflevering van Bed & Breakfast van maandag 13 maart 2023 was Joshua samen met zijn beste vriendin te zien.

Overnachten in de B&B van Winter Vol Liefde-Joshua, wat kost dat nou?

Op de Instagram-pagina van Joshua zelf zien we dat hij inderdaad eigenaar is van twee bedrijven: Breakfast at Luza’s en een restaurant genaamd Luza’s, in de Dapperstraat, waar zijn team ontbijt, lunch en lekkere drankjes serveert.

We gaan het nu even hebben over het eerste bedrijf, want ‘Breakfast at Luza’s’ is de B&B van Joshua. De B&B is gelegen in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer en biedt een slaapplek voor twee personen. Vermoedelijk is het een kamer in het appartement van Joshua. De Airbnb-pagina geeft namelijk aan dat je ‘bepaalde ruimtes van de woning met de host en andere gasten deelt’. Een verblijf bij Joshua verschilt in prijs; per nacht betaal je 75 of 85 euro, afhankelijk van het moment.

