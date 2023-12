Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Biden: aanval toont dat Rusland doorgaat, Oekraïne behoeft steun

De recente Russische aanvallen op Oekraïne laten zien dat president Vladimir Poetin niet van plan is om de oorlog te staken, zegt de Amerikaanse president Joe Biden. Volgens hem moet de Amerikaanse politiek daarom onmiddellijk in actie komen en meer steun naar het land sturen.

Biden sprak van de „grootste luchtaanval op Oekraïne sinds de oorlog begon”. De Oekraïense krijgsmacht schat dat er zo’n 158 raketten en drones werden ingezet. Volgens Biden werden bij de „wrede aanval” onder meer hypersone raketten gebruikt. Het dodental is volgens Kyiv inmiddels opgelopen tot 30, plus ruim 160 gewonden.

„Het is een grimmige herinnering voor de wereld dat na bijna twee jaar van verwoestende oorlog Poetins doelen ongewijzigd blijven. Hij wil Oekraïne vernietigen en het volk onderwerpen. Hij moet gestopt worden”, zei Biden. Dat is volgens hem ook in het belang van de NAVO en de veiligheid in Europa en de Verenigde Staten. „Als dictators en autocraten de kans krijgen om tekeer te gaan in Europa, neemt het gevaar toe dat de Verenigde Staten direct worden meegesleurd.”

Biden wil voor tientallen miljarden aan economische en militaire steun naar Oekraïne sturen, maar het Congres houdt dat tegen.

ANP

Vorige Volgende

Reacties