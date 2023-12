Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is het bedrag dat Nederland in het nieuwe klimaatschadefonds stopt

Nederland zegt 15 miljoen euro toe voor het nieuwe klimaatschadefonds dat donderdag is goedgekeurd op de klimaattop in Dubai. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte vrijdag bekendgemaakt op de top in de Verenigde Arabische Emiraten. „Relatief best veel”, vond Rutte. Onder meer Duitsland en de VAE stoppen 100 miljoen dollar in het fonds als startkapitaal.

ANP

Reacties